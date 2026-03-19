Última entrega del barrio 53 viviendas en Carmen de Patagones

Por Agencia Patagones

El Coordinador de Control y Políticas Públicas, Cristian Duarte y la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni, junto a su equipo de trabajo, encabezaron la entrega de la última vivienda correspondiente al plan de 53 unidades habitacionales, ubicado en la zona noroeste de la ciudad.

Este plan sufrió varias etapas, comenzando la entrega en la gestión anterior y finalizada en las últimas horas.

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De hecho, al inicio de la gestión del intendente Ricardo Marino, restaban finalizar 17 unidades y fue decisión del propio jefe comunal maragato, concluirlas mediante administración municipal y con fondos propios.

Con la adjudicación de esta última unidad, se completa definitivamente un plan habitacional cuya concreción había sido postergada durante años.