Cómo funcionará el comercio de Bahía Blanca durante los feriados de lunes y martes

Desde CCIS y la Cámara de Comercio de Bahía Blanca se dieron a conocer los resultados de un sondeo de opinión realizado entre comerciantes y empresarios locales, con el objetivo de analizar el comportamiento de la actividad comercial durante los próximos días lunes 23 (Día no laborable con fines turísticos) y martes 24 (Feriado Nacional) de este mes.

Los resultados obtenidos muestran que en el caso del lunes 23 existe una paridad entre quienes abrirán sus puertas y los que no lo harán, mientras que para el martes 24 la mayoría expresó que trabajarán con normalidad.

El relevamiento recoge distintas percepciones del sector respecto al nivel de movimiento, ventas y dinámica general en fechas atravesadas por el feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, lo que suele impactar en los hábitos de consumo y en la apertura de los establecimientos.