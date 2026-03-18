Ampliaron la zona de despliegue de una patrulla policial

La Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) comenzó desde ayer a tener presencia en la localidad rosaleña de Villa Arias, informaron desde el Municipio.

Días atrás, se incorporaron nuevos efectivos a la FBA, en su mayoría oriundos de Coronel Rosales que prestaban servicio en el conurbano bonaerense.

Ahora, como parte de la ampliación del despliegue en distintos puntos del distrito, la FBA recorrerá Villa Arias con el objetivo de "fortalecer la cercanía con los vecinos", de acuerdo con pedidos de esa comunidad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La Fuerza Barrial de Aproximación se caracteriza por su enfoque preventivo, basado en el contacto directo con los vecinos, el diálogo y la construcción de vínculos, promoviendo una mayor articulación entre las fuerzas de seguridad y la comunidad", dijeron desde la Comuna.

Agregaron que esta medida continúa "la consolidación de un modelo de seguridad que prioriza la prevención, la proximidad y la presencia activa en el territorio, ampliando progresivamente la cobertura de la FBA en diferentes barrios".

La FBA es una especialidad de la Policía bonaerense que comenzó a operar a mediados de 2023 y que en Coronel Rosales inauguró su base oficialmente en junio del año pasado.