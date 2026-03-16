Incorporan más efectivos rosaleños a la Fuerza Barrial de Aproximación

Un total de 19 nuevos efectivos rosaleños se incorporaron a la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y presencia policial en los barrios de Coronel Rosales.

El intendente Rodrigo Aristimuño visitó la sede local de la fuerza junto al subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Federico Montero, y autoridades del área de Seguridad del municipio, donde se dio la bienvenida formal a los agentes.

Según se informó, todos los efectivos son oriundos del distrito. Desde el municipio destacaron que se trata de jóvenes que eligieron formarse para trabajar en la seguridad de su propia comunidad, con conocimiento de la realidad de los distintos barrios.

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Muchos de ellos venían prestando servicio en diferentes puntos del conurbano bonaerense. A partir de gestiones realizadas por el intendente ante el Ministerio de Seguridad provincial, ahora podrán desempeñar sus funciones en Coronel Rosales, cerca de sus familias.

La incorporación se enmarca en el trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para fortalecer la seguridad y ampliar la presencia policial en el distrito.