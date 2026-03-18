La elegancia femenina bahiense en su máxima expresión

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

En febrero de 1937 el automóvil club Bahía Blanca organizó en nuestra ciudad el primer concurso de elegancia femenina automovilística, cuya realización tuvo lugar en el parque de Mayo.

La convocatoria era por demás singular: invitaba a las mujeres de la ciudad a participar de esta competencia a partir de dos premisas: exhibir su elegancia en el vestido y mostrar sus habilidades al manejo del volante.

La década del 30 era parte de la época del art decó, cuando la modernidad se imponía en todos los ámbitos de la vida. La figura femenina no resultó ajena a esos cambios y marcaba su presencia con una postura independiente, urbana y activa, asociada al progreso, la velocidad, el deporte y la vida cosmopolita.

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La mujer usaba el cabello corto, manejaba automóviles, trabajaba, ensayaba una mirada desafiante, lucía vestidos rectos y sueltos, imponiendo el glamour a partir del maquillaje y el uso de joyas, telas brillantes y pieles.

Para esa mujer, para esa sociedad, había una industria automotriz que producía modelos de líneas aerodinámicas, formas curvas y fluidas inspiradas en la idea de velocidad y eficiencia.

Vehículos con enormes guardabarros, capots con rejillas laterales, detalles cromados, faros y molduras, todo reforzando la sensación de potencia y elegancia.

Esa mujer y esos automóviles se unieron en este particular concurso y lo convirtieron en algo maravilloso.

El concurso

A primera hora de la tarde las calles del parque de Mayo estaban desbordadas de gente entusiasmada por presenciar a las damas recorriendo un circuito previamente trazado.

Catorce eran las participantes, un número por demás interesante. Al costado del camino se ubicó al jurado, presidido por el intendente municipal, Martín Dithurbide, secundado por representantes de los diarios La Nueva Provincia, El Atlántico, La Gaceta, El Censor y Democracia. Ubaldo Monacelli, por el grupo Proa, Enrique Cabré Moré, por la comisión municipal de bellas artes, y Wadislao Prozorovich, por la entidad organizadora.

Nilda Pérez Bustos, Auto Unión voiturette

Ante el vivo entusiasmo de los asistentes comenzó la marcha, desfilando, entre otras, Victoria Prozorovich, con un Chevrolet sedán; Martha Dumortier, con un Buick; Nilda Pérez Bustos, con un DKW Unión voiturette; Paula Torre de Pillado, con un Stuz Terraplano convertible; Celia Dietrich, con un Essex voiturette; María Canata, con un Hudson voiturette; Lidia Rosa de Arecco, con un Terraplane Sedan; y Nelly Zachs, con un Opel sedan.

Las fotos de época dan cuenta de la elegancia de esas mujeres y las atractivas líneas de sus vehículos. La inteligencia artificial permite hoy darle color y vida a esas fotografías.

Dora Navarre, Hudson voiturette

Hubo una primera pasada organizada en cinco grupos, cada una de las cuales tuvo su ganadora: Nilda Pérez Bustos, Victoria Prozorovich, Paula Torres de Pillado, María Antonieta Canata y María Lucrecia Souza.

En la final, un ajustado empate entre Paula de Pillado y María A. Canata para, hasta finalmente el jurado inclinarse por Canata como única ganadora.

Victoria Prozorovich, Chevrolet sedán

La historia no terminó ahí. Por la noche hubo un cocktail en el hotel Atlántico de avenida Colón y Brown, donde hubo entrega de premios y se bailó hasta entrada la noche.

La mujer bahiense había dicho presente, con su elegancia, modernidad y glamour.

María Canata, Hudson voiturette

Posdata I, los automóviles utilizados en el concurso

De izquierda a derecha: Auto Unión, Buick, Dodge, Essex, Opel, Stuz. Todos modelos 1936

Posdata II, las chicas

Participanes: Lía Grossoni de Arecco, Irma Minelli ed Goñi, María Lucrecia Souza, María Antonieta Canata, Nilda Pérez Bustos, Porota Zaldivia, Nélida Ciccioli, Victoria Prozorovich y Celia Dietrich

Posdata III

Las fotos originales. Si bien la IA puede cometer errores, sobre todo en fotos de muy baja calidad, si se tiene un cuidadoso control el coloreado no sólo le da vida a las fotografías sino qeu además recupera muchos detalles que en las imágenes originales no llegan a percibirse.