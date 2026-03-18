Sin Lautaro y algunas sorpresas, Scaloni dio la lista de convocados para el amistoso ante Guatemala

Lionel Scaloni presentó la lista de convocados de cara al último partido de la Selección antes el Mundial 2026, cuando reciba a Guatemala en La Bombonera.

Para el cotejo amistoso del martes 31, el entrenador citó a 28 jugadores, entre los que no está el bahiense Lautaro Martínez, quien se recupera de una lesión. Lo mismo sucede con Lisandro Martínez.

Además, entre una de las novedades, se encuentra el defensor lateral de Racing Gabriel Rojas, y el central Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata.

Entre los ausentes, en tanto, la gran sorpresa es Franco Mastantuono, volante del Real Madrid.

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Los elegidos: