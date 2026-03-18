La Selección argentina confirmó el estadio para el amistoso ante Guatemala

Lautaro y un golazo en la última presentación de Argentina en La Bombonera.

La selección argentina confirmó que jugará ante Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, en lo que será el último amistoso previo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La última presentación en La Bombonera fue en noviembre de 2024, cuando Argentina derrotó 1-0 a Perú con gol de Lautaro Martínez, en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Selección argentina, con una imagen del estadio del Xeneize y el capitán Lionel Messi de fondo.

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El encuentro entre los dirigidos por Lionel Scaloni y sus pares de Guatemala será el martes 31 de marzo.

Originalmente, en esta fecha FIFA la Selección se iba a enfrentar el 27 de marzo con España en la Finalissima, que es la competición que enfrenta a los campeones de América y Europa. Sin embargo, el encuentro que se iba a disputar en el Estadio Icónico de Lusail en Qatar se suspendió debido a la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).