Causa Cuadernos: Cristina asegura que hubo prácticas mafiosas para apretar empresarios y que la incriminen

Con duras críticas contra jueces y fiscales, en especial Claudio Bonadío y Carlos Stornelli, la expresidenta Cristina Kirchner comenzó su declaración en Comodoro Py por la causa Cuadernos.

Según una serie de denuncias aparecidas en cuadernos escritos por el exchofer del gobierno Oscar Centeno, importantes empresarios formaban una red de pago de coimas a altos funcionarios de la administración de Cristina, quien está acusada de liderar la asociación ilícita.

La exmandataria afirmó que los empresarios que declararon en la causa sufrieron apretes de funcionarios de la Justicia para armar la denuncia.

“Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas”, dijo y criticó el accionar y “el manejo delictivo y criminal” que tuvieron el juez Bonadio y el fiscal Stornelli del caso, puntualmente sobre la interpretación de la denominada ley del arrepentido.

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“Construyeron las pruebas, hubo forum shopping y apretaron y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa”, planteó Cristina.

Luego usó una frase habitualmente usada en su contra y señaló: "Si me hubiera robado un PBI no estaría sentada acá. ¿Ustedes saben cómo vivo yo, cómo viven mis hijos? ¿Dónde está la plata? Si hasta me excavaron la casa y no encontraron nada".

Antes de finalizar su declaración, que se extendió poco más de una hora, aseguró: "Me puedo morir presa con este Poder Judicial".

La citación de CFK se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el exministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.