El CEO del JP Morgan elogió a Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, afirmó esta tarde que el presidente Javier Milei “tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país”, en medio de un discurso en el que hizo un repaso histórico de aquellos países que superaron crisis económicas profundas, como Corea del Sur e Irlanda, y otros que no lo lograron.

Dimon recordó que “en 1917 Argentina tenía el mismo PIB per cápita que Francia. Tenía recursos naturales increíbles, tanto agrícolas, minerales, como de petróleo. Tenía el mejor recurso de todos: una población educada, universidades, escuelas. Y hoy, su PIB per cápita puede ser aproximadamente una décima parte o algo así del de Francia”.

El banquero agregó que “este Presidente trajo claridad regulatoria y abrió los mercados de capitales. Tiene el control del banco central. Es un milagro llevar la inflación de algo así como el 2% diario —más del 200% anual— a 2% por ciento mensual”.

“Ya no están monetizando la deuda. Están atrayendo inversión extranjera. El balance de reservas del banco central y las reservas de divisas extranjeras, están aumentando. Y redujo el déficit a prácticamente cero”, enumeró Dimon.

Además, puso a la Argentina como un posible modelo: “Me encantaría ver que esto pudiera ser un ejemplo para el mundo sobre cómo arreglar un país, políticas que funcionan, políticas que ayudan a todos sus ciudadanos, políticas que traen crecimiento real, reformas reales, laboral, de mercado y otras”.

“Espero que se convierta en un ejemplo para muchos otros países a seguir cuando se den cuenta de que han tomado el camino equivocado y buscan el camino correcto. Y también creo que es un gran ejemplo para Latinoamérica. Creo que Estados Unidos debería esforzarse siempre en acercarse a Latinoamérica, trabajar con nuestros amigos e intentar mejorar la situación de todos esos países”, añadió.

Destacó, asimismo, que el crecimiento de alrededor del 5% registrado el año pasado es “casi inaudito, yo hubiera dicho que no era posible”.

“Hay una agenda a favor del mercado y sabemos que muchas empresas están comprometidas a invertir capital en Argentina, por los recursos minerales, por el petróleo, la energía y la mano de obra talentosa.

Este es un giro asombroso, algo que ninguno de nosotros habría predicho hace apenas cuatro o cinco años. Así que señor presidente y a su equipo, felicitaciones. Es alto excepcional”, concluyó Dimon.

El ejecutivo también destacó el centro de servicios que JP Morgan tiene en el país, con 5.000 empleados, y valoró el trabajo de Facundo Gómez Minujín, presidente de la filial local. Recordó además los repos que la entidad realizó para financiar al Estado por unos USD 2.000 millones.

Dimon estuvo en Buenos Aires en octubre pasado, cuando JP Morgan organizó un evento global en la ciudad y allí se reunió con Milei. (NA)