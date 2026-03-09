Javier Milei viajará a España para participar del Foro Económico de Madrid

El presidente Javier Milei tiene en agenda un nuevo viaje a España previsto para este sábado 14 de marzo para participar del Foro Económico de Madrid.

La idea es que el mandatario parta tras el regreso al país luego de la ceremonia de traspaso de mando que protagonizará el reciente electo José Antonio Kast en Chile, el próximo jueves 12.

A través de su cuenta de X, el libertario confirmó su participación en el evento que abordará temas relativos al futuro económico y social de España, con particular eje en la inversión, la batalla cultural, pero también la inteligencia artificial. “LLA. VLLC!”, expresó al tiempo que compartió el flyer de la organización.

En el cronograma del evento figura que el mandatario estará a cargo del cierre del mismo, luego de una serie de paneles entre los que incluye un debate que gira en torno a “La Argentina de Milei” a cargo del doctor en Economía, Juan Ramón Rallo, y el economista, Eduardo Garzón.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las entradas oscilan entre los 49 euros hasta los 2.500, con mayores beneficios.

Son 17 los panelistas que participarán del evento que tendrá lugar en Madrid el próximos sábado. Del total, solo dos son mujeres: la abogada penalista Paula Fraga y la empresaria Marta Marcilla. La primera disertará en la mesa que debatirá sobre “La izquierda crítica”, y la segunda sobre la temática emprendedora.

Escoltado por gran parte del Gabinete, Javier Milei se encuentra en Estados Unidos con una nutrida agenda de actividades que incluye disertación en universidades y galas de premiación y su asistencia en la Argentina Week. (con información de NA)