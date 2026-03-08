Milei, sobre el kirchnerismo: “A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri”

El presidente Javier Milei se refirió a su discurso de apertura de las sesiones ordinarias y apuntó contra el kirchnerismo:“A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con (Mauricio) Macri, yo no me voy a dejar amedrentar por delincuentes, chorros y asesinos", agregó.

En declaraciones en una entrevista televisiva, aseguró que los bloques opositores “detestan el orden espontáneo” y sostuvo que fueron ellos quienes comenzaron “con las agresiones”. Asimismo, indicó que “no había nada planificado” porque no puede premeditar las respuestas “de sus enemigos políticos”.

“Yo no empece con las agresiones, empezaron los 100 cavernícolas que no sólo son ignorantes, si no maleducados y violentos. El expresidente (Mauricio) Macri, a quien yo quiero y respeto, se lo llevaron puesto a pesar de tener el manual de la perfección. Yo no tengo problemas en lidiar ni con las formas ni con el contenido. Hay personas muy básicas, como otros periodistas, que no pueden discutir el contenido del discurso y se detienen en las formas”, manifestó en La Nación+.

En cuanto al escenario económico que atraviesa el país, aseguró que si bien “no somos Suiza”, su gestion, bajó la pobreza a un 27% y sacó de la misma a más de 12 millones de personas: “Si este gobierno siguiera, la economia crecería el 8%, la inflación va a volver a la baja”; agregó.

Por otra parte, se refirió a los 920 puesto de trabajo que se perdieron con el cierre de Fate, la empresa de neumáticos de Javier Madanes Quintanilla, y manifestó que “él he estado desempleado” y “sabe lo que es el dolor” de la gente. Sin embargo, aseveró que si bien “esos empleos se pierden”, ahora se van a crear “nuevos puestos de trabajo en otros sectores”.

En la misma línea, planteó que “no piensa como un populista ni como “los zurdos empobrecedores” y subrayó que lo que hay que seguir haciendo en Argentina es “reconstruir el capital de trabajo para poder crecer”.

“Paolo Rocca y Madanes Quintanilla siempre operaron contra el gobierno. El empresario no puede comprar favores sin un corrupto, por eso les gustaba tanto los gobiernos anteriores. Mi argumento contra los 'empresaurios' es de indole moral. Yo no soy antiempresario, ojalá me argumentaran (sus posturas) en la cara”, indicó el presidente.

En cuanto a los dichos sobre las internas entre la secretaria de Presidencia, Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo, manifestó que le parecen “tonterías”, al igual que cuando aseguran que quien gobierna es su hermana: “Si todas las personas que trabajan conmigo pensaran igual, estaríamos en un problema; podemos tener diferencias y es natural, porque a mí no me importa tener la razón, me importa hacer lo correcto”, agregó.

Por otra parte, aseguró que no tiene intenciones de reformar la constitución “ni tampoco de hacer una reelección indefinida” y ratificó que, si en 2031 fuera reelecto, “se va al campo con sus hijitos de cuatro patas, a vivir de dar conferencias”: “Yo no quiero jubilaciones de privilegio, yo quiero hacer las cosas bien y en 2031 no me ven más”, expresó. (NA)