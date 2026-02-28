Terminar la secundaria y formarse en salud: la propuesta del CEBAS 30

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

El CEBAS Nº 30 “Enfermeras 1982 por Malvinas” abrió su inscripción para el ciclo lectivo 2026 y se consolida como una propuesta educativa única en Bahía Blanca y la región por su orientación en salud pública.

El establecimiento funciona en turno tarde, de 13.30 a 16.30, en Láinez 2451, junto al Hospital Penna.

La directora del establecimiento, Marina Dietrich, destacó el perfil diferencial de la institución.

“Nuestra orientación es salud pública, eso quiere decir que además de las materias básicas como matemática, lengua, informática e inglés, tenemos algunas específicas de salud como, por ejemplo, nutrición o taller de salud pública”.

El secundario —que depende de un convenio entre los ministerios de Educación y de Salud— está dirigido a mayores de 18 años que deseen finalizar sus estudios. La duración varía según la trayectoria previa del estudiante.

“Como toda escuela de adultos, cuenta con tres años de estudio. La duración depende de lo que cada persona haya estudiado antes: puede ser un año, dos o máximo tres dependiendo de estudios previos, debido al régimen de equivalencias (en adultos se denomina correspondencia)”, explicó Dietrich.

Demanda y perfil de los estudiantes

Según la directora, la escuela es especialmente valorada por quienes proyectan continuar carreras vinculadas al área sanitaria.

“Muchas personas eligen esta escuela para luego seguir Enfermería, Medicina o Acompañante Terapéutico, por ejemplo. De todas maneras, la gran mayoría son estudiantes de la comunidad en general que quiere terminar sus estudios secundarios o pretende contar con más herramientas para lograr avances en sus trabajos”.

En ese sentido, subrayó una ventaja concreta: “De hecho, muchos continúan sus estudios en el Penna, porque al egresar de aquí no tienen que rendir examen de ingreso para la carrera de Enfermería”.

El horario también resulta clave para la convocatoria.

“Es un horario muy utilizado por mamás y papás que dejan a sus hijos en las escuelas o en el jardín de infantes y aprovechan ese tiempo para completar sus estudios”, amplió.

"Muchos de los estudiantes, debido al régimen de equivalencias, ingresan directamente a segundo o tercero”, advirtió.

Primer año está destinado especialmente a quienes sólo completaron la primaria y buscan terminar la secundaria en un plazo más acotado.

Trabajo territorial y formación específica

Además de las materias tradicionales —matemática, literatura e inglés— la propuesta incluye contenidos propios del campo sanitario como epidemiología, nutrición y taller de salud pública.

“Eso la hace muy interesante y llevadera. Se hace mucho trabajo de campo, lo que genera conexiones con distintas instituciones”, señaló Dietrich.

El CEBAS 30 nació en 2001 con el objetivo inicial de que trabajadores del sistema de salud pudieran finalizar la secundaria, pero con el tiempo se abrió a toda la comunidad. Hoy conviven estudiantes de edades muy diversas.

“La franja etaria es sumamente variada, va desde los 18 años hasta los 80, aunque no existe límite de edad alguno”, indicó la directora.

Sobre las motivaciones del alumnado, agregó: “Nuestros estudiantes manifiestan deseos de finalizar con una cuenta pendiente, tener mejores oportunidades de salida laboral, poder ayudar a sus hijos/as con sus tareas, ser un ejemplo de vida para sus familias y continuar estudios superiores”.

Infraestructura y calendario

Respecto del estado del edificio, Dietrich llevó tranquilidad tras la inundación del año pasado.

“Por suerte, el edificio no sufrió tantos problemas con la inundación. El predio sí quedó en malas condiciones, con mucho barro y zanjones, por lo que tardamos un mes en volver a clases luego de la tormenta. Hoy estamos totalmente recuperados, con todo en condiciones y muy bien equipados para que los estudiantes estén cómodos”.

Las clases comenzarán el martes, aunque la inscripción seguirá abierta durante varias semanas.

“De todos modos, vamos a seguir inscribiendo hasta que se complete el cupo o hasta el último día hábil de marzo”, precisó.

Quienes deseen anotarse deben acercarse al establecimiento con fotocopia de DNI y de los últimos estudios cursados. Para consultas o preinscripción, se puede llamar al 2916453087 o escribir a [email protected].