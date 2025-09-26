Pigüé: siete allanamientos en una causa por picadas ilegales

La policía allanó siete domicilios de la ciudad de Pigüé y secuestró una docena de motos en una causa en la que investiga la realización de picadas ilegales convocadas a través de redes sociales.

Fuentes oficiales indicaron que los procedimientos fueron autorizados por la Justicia de Garantías y llevados adelante con la intervención de la UFIJ Nº 2 y la Ayudantía Fiscal de Saavedra.

En las requisas incautaron rodados de distintas marcas y cilindradas, además de una serie de motopartes.

Los voceros señalaron que está siendo investigado un joven de 25 años de edad (se encuentra identificado) sospechado de convocar y alentar estas prácticas en zonas urbanas y suburbanas.

También mencionaron que se determinó que tomaban parte de esta actividad personas mayores y menores de edad.

Las pruebas fueron reunidas a partir del análisis de cámaras de seguridad y perfiles de redes sociales.

Cabe recordar que en las últimas semanas se llevaron adelante procedimientos similares en Puan y Coronel Suárez.

El subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Federico Montero, había adelantado que estas acciones tendrían continuidad en el tiempo y que es una “firme decisión” de la cartera bonaerense atacar la problemática.