La Base Naval festejará el Día del Niño con juegos y shows para toda la familia

Este domingo 28 de septiembre, la Base Naval Puerto Belgrano será escenario del Festejo por el Día del Niño, luego de que las fechas anteriores debieran ser suspendidas por mal tiempo.

Será en el Estadio de Deportes de la base, de 13 a 18, con entrada libre y gratuita por el Puesto Nº 2 (Colón e Irigoyen).

La celebración, abierta a familias de Punta Alta y de toda la región, incluirá sorteos con importantes premios para los más pequeños; los números se entregarán hasta las 16.

Desde la organización solicitaron llevar reposera y equipo de mate. Habrá agua caliente disponible y baños químicos instalados en el predio.

Entre las actividades, los chicos podrán disfrutar de inflables, juegos de kermesse, metegol, jenga gigante, penales de patatenis, paseos a caballo y la participación de los Perros de Guerra. Además, se presentarán personajes infantiles y shows musicales en vivo.

Los presentes recibirán chocolate, pochoclos y golosinas gratuitas para los niños, mientras que la Obra Taller Stella Maris estará a cargo del buffet.

También se sumará la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano con un repertorio preparado especialmente para la ocasión.