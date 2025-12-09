Patagones: intentaron sustraer bicicletas en un patio, pero los arrestaron
Los aprehendidos, de 18 y 20 años y con domicilio en Viedma, quedaron imputados del delito de tentativa de hurto agravado por escalamiento.
La Policía de Carmen de Patagones aprehendió a dos jóvenes que esta madrugada aparentemente trataron de apoderarse de un par de bicicletas, que estaba en el patio de una vivienda en aquella ciudad.
Los delincuentes tienen 18 y 20 años de edad y quedaron imputados de tentativa de hurto agravado por escalamiento.
La maniobra delictiva se cometió en el barrio maragato Bañado, donde un vecino detectó el accionar y dio aviso a la fuerza de seguridad.
Efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en ese sector y arrestaron a los sospechosos en cercanías de las calles Zizur y Marcelino Crespo, mientras intentaban escapar.
Según se informó desde la Jefatura de Policía Comunal de Patagones, los aprehendidos residen en Viedma y tendrían antecedentes por delitos contra la propiedad, aunque las autoridades no brindaron sus identidades.