Bahía Blanca | Martes, 09 de diciembre

30.8°

Bahía Blanca | Martes, 09 de diciembre

30.8°

Bahía Blanca | Martes, 09 de diciembre

30.8°
Seguridad.

Patagones: intentaron sustraer bicicletas en un patio, pero los arrestaron

Los aprehendidos, de 18 y 20 años y con domicilio en Viedma, quedaron imputados del delito de tentativa de hurto agravado por escalamiento.

Los jóvenes fueron aprehendidos en la zona de Zizur y Marcelino Crespo, en Carmen de Patagones.

La Policía de Carmen de Patagones aprehendió a dos jóvenes que esta madrugada aparentemente trataron de apoderarse de un par de bicicletas, que estaba en el patio de una vivienda en aquella ciudad.

Los delincuentes tienen 18 y 20 años de edad y quedaron imputados de tentativa de hurto agravado por escalamiento.

La maniobra delictiva se cometió en el barrio maragato Bañado, donde un vecino detectó el accionar y dio aviso a la fuerza de seguridad.

Efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en ese sector y arrestaron a los sospechosos en cercanías de las calles Zizur y Marcelino Crespo, mientras intentaban escapar.

Según se informó desde la Jefatura de Policía Comunal de Patagones, los aprehendidos residen en Viedma y tendrían antecedentes por delitos contra la propiedad, aunque las autoridades no brindaron sus identidades.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
Básquetbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE