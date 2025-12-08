La agenda de Milei en Noruega, donde acompañará a Corina Machado a recibir el Nóbel de la Paz

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche hacia Oslo, la capital de Noruega, con el propósito de acompañar a la líder opositora del gobierno venezolano de Nicolás Maduro y fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela, María Corina Machado, a recibir el Premio Nóbel de la Paz.

Días atrás, Milei había recibido una invitación personal por parte de Machado, quien recibirá la distinción internacional el miércoles a las 9 hs, en una ceremonia que contará con la presencia de otros tres jefes de Estado latinoamericanos.

Además del mandatario argentino, estarán los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa.

El vuelo que trasladará a Milei al país nórdico partirá este lunes del aeropuerto internacional de Ezeiza a las 20 de este lunes y arribará el martes a las 13.30.

El miércoles a partir de las 9 horas se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Oslo la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, después de la cual el presidente argentino aprovechará para entrevistarse a las 11.30 con el rey de Noruega Harald V y a las 13.10 con el Primer Ministro de ese país, Jonas Gahr Støre.

Concretada esta apretada agenda, Milei abordará el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires, en un vuelo especial a las 16 hs del miércoles, llegando al país a las 9.30 del jueves.

En octubre de este año, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su "incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha”

La líder de Vente Venezuela afirmó que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y que enfrenta constantes amenazas por parte del Gobierno de Maduro.

La entrega del Premio Nóbel, ceremonia que se realiza desde el año 1990, se transmitirá en vivo por varias plataformas virtuales. (NA)