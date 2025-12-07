En vivo: la definición de la F1 entre Norris, Verstappen y Piastri, con Colapinto en pista

(Noticia en desarrollo)

La temporada 2025 de la Fórmula 1 se está definiendo en el Gran Premio de Abu Dabi, donde el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) pelean por el título.

Verstappen largó desde la pole position, mientras que Norris, que llegó como líder del campeonato, comenzó en el segundo lugar y una posición por detrás.

El principal candidato es Lando Norris, de McLaren, que llega al GP decisivo con una ventaja de 12 puntos sobre su perseguidor inmediato, Max Verstappen, de Red Bull, quien suma 396 unidades.

Un poco más atrás aparece Oscar Piastri, también de McLaren, ubicado a cuatro puntos de Verstappen.

El australiano fue líder durante buena parte del año, pero perdió terreno en los últimos compromisos y quedó con menos margen para la definición.

En tanto, el argentino Franco Colapinto largó 20º.

En vivo

10:15

Colapinto sube una posición

El argentino escaló al 19° lugar, luego de la parada en boxes del alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

10:06

¡Empezó la carrera!

Luego de la primera vuelta, Verstappen mantuvo la primera posición, mientras que Piastri superó a Norris y lo relegó al tercer lugar.

9:50

Qué necesita Norris para ser campeón

Norris, que largará desde el segundo lugar, tiene la chance de ser campeón por primera vez luego de haber sido subcampeón en 2024. Para eso, necesita los siguientes resultados:

Llegar 1°, 2° o 3°, sin importar sus rivales.

Llegar 4° o 5° y que no gane Verstappen.

Llegar 6° y que no gane Verstappen o Piastri.

Llegar 7° y 8°, que Verstappen no gane ni salga segundo, y que Piastri no sea 1°.

Llegar 9°, que Verstappen termine 4° o peor y que Piastri no gane.

Llegar 10° o no sumar, que Verstappen termine del 4° hacia abajo y que Piastri no gane ni salga segundo.

09:48

Qué necesita Verstappen para ser campeón

Verstappen saldrá campeón si:

Gana y Norris no sube al podio.

Llegar 2°, que Norris sea 8° o peor y Piastri no gane ni salga segundo.

Llegar 3°, que Norris sea 9° o peor y Piastri no gane.

09:46

Qué necesita Piastri para salir campeón

Oscar Piastri será campeón si:

Gana la carrera y Norris termina 6° o más abajo

Queda 2° y Norris termina 10° o más abajo; y Verstappen cierra 4° o más abajo