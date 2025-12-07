Fórmula 1: tras el título de Norris, qué escudería tiene más campeonatos de pilotos

En la élite del automovilismo, la gloria del campeonato mundial de Fórmula 1 se distribuye a lo largo de una historia rica en rivalidades icónicas entre escuderías y pilotos legendarios.

Este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi el británico Lando Norris (McLaren) terminó tercero y se aseguró su primer título mundial.

Ferrari se erige como el coloso indiscutible, siendo la escudería que sumó a la mayor cantidad de campeones (nueve pilotos distintos) y sumado un total de quince títulos.

Desde la era de Juan Manuel Fangio y Alberto Ascari en los albores de la F1, pasando por la dinastía de Michael Schumacher, hasta la coronación de Kimi Räikkönen, la Ferrari es sinónimo de tradición y éxito sostenido, forjando su legado a través de diferentes generaciones de volantes excepcionales que alcanzaron la cima con el "Cavallino Rampante".

Siguiendo de cerca la estela de Maranello, McLaren y Mercedes representan la excelencia de la ingeniería británica y alemana, respectivamente. McLaren, con 13 títulos de pilotos, fue testigo de la brillantez de figuras como Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, Alain Prost y Ayrton Senna, además de Lewis Hamilton y ahora Lando Norris.

Por su parte, Mercedes dominó la era híbrida moderna, sumando nueve campeonatos de pilotos, seis de ellos a manos de Lewis Hamilton, quien junto a Nico Rosberg y Fangio, cimentaron la reputación del equipo de Brackley como una potencia dominante del siglo XXI.

El éxito no es exclusivo de los gigantes; escuderías como Red Bull, Williams y Lotus también dejaron su huella indeleble en la historia. Red Bull, a pesar de ser un equipo más joven, acumula ocho títulos con la maestría de Sebastian Vettel y la actual hegemonía de Max Verstappen.

Williams, con siete campeonatos, y Lotus, con cinco, fueron fuerzas dominantes en sus respectivas épocas, demostrando que la combinación perfecta de talento del piloto y una máquina superior es la fórmula mágica para inscribir el nombre de una escudería en los anales de los campeones de la Fórmula 1.

Pilotos campeones

Ferrari (15 títulos)

Alberto Ascari (1952, 1953)

Juan Manuel Fangio (1956)

Mike Hawthorn (1958)

Phil Hill (1961)

John Surtees (1964)

Niki Lauda (1975, 1977)

Jody Scheckter (1979)

Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Kimi Räikkönen (2007)

McLaren (13 títulos)

Emerson Fittipaldi (1974)

James Hunt (1976)

Niki Lauda (1984)

Alain Prost (1985, 1986, 1989)

Ayrton Senna (1988, 1990, 1991)

Mika Häkkinen (1998, 1999)

Lewis Hamilton (2008)

Lando Norris (2025)

Mercedes (9 títulos)

Juan Manuel Fangio (1954, 1955)

Lewis Hamilton (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)

Nico Rosberg (2016)

Red Bull Racing (8 títulos)

Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013)

Max Verstappen (2021, 2022, 2023, 2024)

Williams (7 títulos)

Alan Jones (1980)

Keke Rosberg (1982)

Nelson Piquet (1987)

Nigel Mansell (1992)

Alain Prost (1993)

Damon Hill (1996)

Jacques Villeneuve (1997)

Lotus (6 títulos)

Jim Clark (1963, 1965)

Graham Hill (1968)

Jochen Rindt (1970)

Emerson Fittipaldi (1972)

Mario Andretti (1978)

Brabham (3 títulos)

Jack Brabham (1966)

Denny Hulme (1967)

Nelson Piquet (1981)

Cooper (2 títulos)

Jack Brabham (1959, 1960)

Tyrrell (2 títulos)

Jackie Stewart (1971, 1973)

Alfa Romeo (2 títulos)

Nino Farina (1950)

Juan Manuel Fangio (1951)

Benetton (2 títulos)

Michael Schumacher (1994, 1995)

Renault (2 títulos)

Fernando Alonso (2005, 2006)

Maserati (un título)

Juan Manuel Fangio (1957)

BRM (un título)

Graham Hill (1962)

Matra (un título)

Jackie Stewart (1969)

Brawn GP (un título)

Jenson Button (2009)