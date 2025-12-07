El alivio de Franco Colapinto después de ver la última bandera a cuadros en la F1

Franco Colapinto terminó la temporada de la Fórmula 1 ocupando el último puesto en el Gran Premio de Abu Dabi, tras una temporada sumamente complicada para él y la escudería Alpine, por lo que el argentino exteriorizó su sentimiento de alivio.

"Hay mucho por mejorar todavía, pero nada, gracias a Dios, ya terminó este año", expresó con alivio, el piloto de solo 22 años.

En el Circuito Yas Marina, el desempeño de la escudería británica tuvo el mismo tinte que durante toda la temporada porque Pierre Gasly, el compañero del pilarense, culminó penúltimo. Incluso, en la vuelta 42 de las 58 ingresaron juntos a boxes, una estrategia que llamó la atención.

“Me quedo con muchas cosas de esta temporada, un equipo que no se rindió, ¿no? A pesar de los resultados malos que tuvimos. Muy importante eso y creo que nos prepara para cuando vaya mejor”, se esperanzó el hijo del bahiense Aníbal Colapinto.

A pesar de que no fue un buen 2025 para él, Colapinto se ilusionó con mejorar para 2026: "Hay que laburar mucho, así que nada, volver a Argentina unos dos días y después ya enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año, así que hay que trabajar para eso”.

Por último, señaló: “Fue un año no muy positivo, pero bueno, es parte del proceso. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor y nos estuvimos preparando bien la temporada que viene, así que con ganas, con ganas de empezar ya a laburar para eso y olvidarnos un poco de lo que pasó este año”.