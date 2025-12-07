Regreso de un puente clave, piletas contrarreloj, el Teatro Municipal espera y más sobre una megaestafa

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? Antes que nada, dejame hacerte la pregunta de rigor.

--Hola, José Luis, todo bien. Ya me lo veo venir, pero dale, preguntá.

--¿Hoy querés que Boca le gane a Racing, pase a la final y tenga chances de ser campeón, o preferís que pierda y que ustedes queden afuera de la Libertadores?

--Ja, ja, me imaginaba, sos de manual. No esperaste a que me sentara para empezar a verduguearme con este tema. Mirá, no lo tengo definido aún, pero me inclinaría porque gane Racing. ¿Conforme?

--Perfecto, sólo quería saber eso. Yo, ganemos o perdamos, voy a tener un motivo para festejar, aunque prefiero ganar. Bueno, ¿pedimos los primeros cortados y arrancamos?

--Dale, mejor. Me parece que un tema para comentar es el regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda. El viernes Caputo anunció que emitirán un bono a cuatro años. Con lo recaudado el país pagará parte de los vencimientos de deuda sin afectar las reservas.

--Sumale la llegada de los primeros aviones F-16 comprados a Dinamarca y el caso de los mecheros vip mendocinos detenidos en Miami por robar en un shopping y que luego regresaron al país tras pagar una fianza.

--Sí, este caso me parece que no se trata de una tontería de “viejos que se quisieron hacer los adolescentes”, como dijo la expareja de uno de ellos.

--Che, no nos olvidemos de dos temas muy importantes de estos días.

--Hay varios, pero no sé a cuáles te referís.

--Al borrador de reforma laboral que el gobierno presentaría este martes y a la nueva polémica entre Nación y Provincia.

--Es verdad, el gobierno acelera a fondo con la reforma y, en cuanto al segundo, Caputo dijo que no van a convalidar el endeudamiento impulsado por Axel Kicillof. Todo eso en medio de la cuestión por los nuevos cargos en el directorio del Banco Provincia, donde asumirá un conocido de estos pagos, el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni.

--Sí, en LU2 el jefe comunal serrano dijo que su sueldo iba a ser de 18 millones de pesos, según le informaron. Pero bueno, solito te fuiste metiendo en nuestros habituales temas locales y regionales.

--Es verdad, pedite los primeros cortados y arrancamos.

--Ok, pero empezá con algo fuerte.

--Sí, es muy importante porque tiene que ver con las habilitaciones de las piletas públicas, privadas, de clubes, de sindicatos y demás.

--Contame.

--Hoy por hoy, según pude saber, nadie quiere firmar las habilitaciones para las colonias y la temporada de verano.

--¿En serio?

--Sí. Acordate el caso del nene fallecido en la pileta del predio de Químicos y Petroquímicos en Cerri, donde están imputados varios agentes municipales. Entonces, ahora nadie quiere poner la firma.

--Encima se viene la fecha de inicio de las colonias de verano.

--Exacto. El tiempo corre, por eso te lo comento. Todas las piletas se encuentran en la misma situación. No hay ninguna habilitada y, obviamente, no se están haciendo los controles.

--Creo que las colonias deberían arrancar el 15.

--En el caso de las privadas tienen un poco más de plazo. De todas maneras, pude saber que la Muni está avanzando en la definición de un protocolo que permita destrabar la situación. Me dicen que esta semana seguramente habrá una reunión.

--Bien. Tema grandes inversiones, ¿tenés algo?

--Lo que te puedo comentar es que es muy probable que YPF le termine vendiendo a Adecoagro el 50 por ciento que tiene de Profertil.

--Claro, el otro 50 por ciento ya se lo compró a la canadiense Nutrien.

--Exacto. Así que es muy probable que esta firma, una de las mayores compañías agroindustriales de Sudamérica, se quede con la totalidad de Profertil. A YPF le ofreció 600 millones de dólares, lo mismo que a Nutrien, lo que fue considerado como una muy buena oferta por parte de la petrolera nacional.

--Che, el otro día vi que Camuzzi quiere exportar GNL por el puerto de La Plata.

--Sí, pero guarda con todo lo que se anuncia, veremos si eso sale. Mientras tanto, acá, en nuestra ciudad, hay varios grandes proyectos en análisis, de energía y agroindustriales. Probablemente antes de fin de año tengamos buenas noticias de uno de ellos. Aguantá.

--Mmm... tirá data.

--No puedo, si a alguien le digo que mantendré reserva, olvídate que te voy a decir algo. Esa regla jamás se rompe. Y también te digo que para el primer trimestre de 2026 puede haber otra buena noticia. Vos esperá y crucemos los dedos.

--Ok, habrá que esperar. Comentame algo del tema comercial bahiense.

--Y... yo creo que deberíamos empezar recordando a Martín Garmendia, un dirigente que durante décadas vino bregando por el crecimiento del comercio local.

--Por supuesto, incluso llegó a ser referente del sector a nivel nacional. Cómo no acordarnos de tantas charlas compartidas, de su negocio Audio Mundo, en calle Donado.

--Sin duda, Martín deja mucho más que su prédica al frente de la Cámara de Comercio. Sigamos.

--Dale, déjame contarte que ya abrió en Washington al 400 el negocio dedicado a la venta de ropa de trabajo, bombachas de campo y productos regionales, del que te hablé algunos domingos atrás.

--¿El mismo del gauchito de Chiclana y España?

--Claro, que también tiene otro local en Don Bosco al 1300. Y te comento que otro anuncio que te hice tiempo atrás, también acaba de traducirse en hechos.

--¿A ver?

--Finalmente, luego de haber perdido todo durante la inundación de marzo, cuando estaban a punto de inaugurar, los dueños de una muy conocida cadena de panaderías abrieron una sucursal en Sarmiento y Zapiola.

--Ya sé, donde supo funcionar una agencia de quiniela.

--Correcto, José Luis. Y me contaron que también pusieron varias mesas donde podrás ir a degustar sus productos en el lugar.

--Tremendo lo de esta cadena, ya superó la docena en la ciudad.

--Sí. ¿Te acordás que el otro día te conté sobre el movimiento que hay últimamente en el mundo inmobiliario bahiense?

--Claro, me hablaste del desembarco de grandes cadenas de afuera.

--Bueno... en medio de todo eso, hay una inmobiliaria local que decidió hacer algo distinto: frenar un poco, reordenarse y relanzarse con una propuesta mucho más pensada para la ciudad.

--¿De qué se trata?

--De una nueva etapa que busca trabajar con más identidad, más cercanía y una mirada más actual sobre cómo acompañar a quienes están buscando comprar o vender. Una forma de hacer las cosas más simple, más clara, y con un estilo más personal, sin perder la historia que ya traen.

--Ok, pero tirá más data. ¿Algún nombre?

--Detrás de todo están Martín Montecchia y Manuel Llambrich, que vienen trabajando hace tiempo en el rubro y ahora están apostando fuerte a crecer desde un lugar más auténtico. Según pude saber, están a full preparando todo para el lanzamiento del 19, donde van a presentar esta nueva etapa que —según dicen— les genera mucha ilusión y significa un paso importante para ellos.

--Bueno, felicitaciones a ambos y lo mejor en este nuevo desafío. ¿Continuamos?

--Lo que vos digas.

--Ok, me dijeron que el otro día te vieron por calle Zelarrayán al 2500, en la inauguración de las oficinas locales de una gran consignataria agroganadera argentina.

--Te dijeron mal, no pude ir, pero te comento que los representantes locales de esa firma con casi 90 años de trayectoria, Juan Manuel Doria y Franco Ierardi, organizaron un ágape que estuvo a la altura de semejante acontecimiento. Pensá que se trata de las oficinas más australes de una empresa que abarca desde nuestra ciudad a Formosa.

--Bueno, felicitaciones entonces para Juan y Franquito. Pero ahora vos seguí tirando novedades.

--Siempre me olvido, así que dejame contarte que ya lleva varios días trabajando, y muy bien, el nuevo espacio gastronómico inaugurado por los Rabbione en Fuerte Argentino y Casanova.

--Tenés razón, una gran inversión que revaloriza y le da mucha vida a esa esquina, combinando con muy buen gusto lo tradicional y moderno.

--Tal cual, y si querés te paso ahora algunas cositas que aprobó el Concejo Deliberante, más allá de la polémica originada por las tasas municipales 2026.

--Avanti, Juancho.

--Son varias autorizaciones. Una es la ampliación de un muy conocido laboratorio en calle Zapiola al 1000. Todavía no lo inauguraron, pero están sumando metros cuadrados.

--El otro día pasé y realmente se trata de una obra enorme.

--El predio es el mismo donde estaba Prosegur, que luego se mudó a calle Don Bosco. Te digo más, la primicia del proyecto te la traje a mediados de 2022.

--Impecable, pero dijiste que tenías más data.

--Sí. Se aprobó, por excepción, el despostado de medias reses de corderos en el local de calle Chiclana al 500, donde tiempo atrás abrió un local dedicado exclusivamente a la venta de ese tipo de carnes.

--Claro, el que ofrece carne de esa raza sudafricana. Recuerdo que mencionamos la apertura.

--Además se aprobó la factibilidad para instalar una casita de fiestas en San Martín al 600 y un taller de chapa y pintura en Viamonte al 1000. También entró al cuerpo deliberativo, y va a ser tratado en comisión, el pedido de un particular (Aráuz Rock SRL) para abrir un restaurant, con espectáculo, pero sin pista, en Rodríguez al 700. Entiendo que, en este caso, se trata de la cervecería pampeana que ya funciona en esa cuadra.

--Che, hablando de espectáculos, ¿qué pasa con el Teatro Municipal?

--Bueno, todo el mundo sabe que quedó detonado por la inundación de marzo pasado, pero un amigo me contó que la Muni efectuó un primer informe de los daños. Pensá que hay sectores donde ni siquiera se puede pisar porque en varios lugares cedió el piso.

--¿Entonces?

--Pará que ya llego. Entonces, el tema es obvio, buscar recursos de algún lado para la reparación. Se está viendo lograr algún tipo de aporte de la Provincia, pero cualquier reparación va a llevar más de un año de trabajo.

--Es decir que, en el mejor de los casos, si la plata aparece, el Teatro va a seguir sin funcionar dos o tres años más.

--Correcto. La Muni está haciendo magia para conseguir los fondos necesarios, que superan ampliamente los 1.600 millones de pesos. Mientras tanto, la que está trabajando a full es la sala de la Biblioteca Rivadavia. Todos los días hay espectáculos.

--Hablando de espectáculos, ¿no tenés nada que decir de un viejo conocido nuestro?

--No sé, ¿a quién te referís?

--A Flavio Serra.

--¡Ah, es verdad! El ex basquetbolista y empresario gastronómico, entre otras actividades, se sube al escenario con “No se lo digas a nadie” un stand up para recrear la Bahía Blanca de algunas décadas atrás. Será el sábado 13, en la sala ubicada en Villarino al 200.

--Bueno, esperemos no estar nosotros en esas anécdotas, seguí.

--Ja, ja, tenés razón. Escuchá: te tiro un datito interesante sobre el tema de la reciente habilitación al tránsito del puente Bailey instalado en la ruta 3 Sur, sobre el canal Maldonado.

--¿A ver?

--Debajo de ese puente está el de hormigón, es decir, el que siempre estuvo en ese lugar y funcionó hasta la inundación. Y me enteré que ya ha sido reparado y próximamente va a ser habilitado otra vez al tránsito.

--Buena noticia.

--Sí, pero ojo, ese puente es provisorio, porque después Vialidad Nacional debe hacer un puente acorde al nuevo proyecto de canal Maldonado. Veremos, porque en Argentina lo provisorio es eterno.

--Sin duda. ¿Algo más tema obras?

--Sí, a mi correo [email protected] me escribió el vecino Mario Mariani para comentarme que si bien en algún aspecto está de acuerdo con la idea de Dardo Lemus, quien propone reformular el proyecto de Paso Urbano por algo menos ambicioso y realizable, señala que lo más costoso y difícil ya está hecho.ç

--¿Y qué propone?

--Una avenida que comenzaría en Rural y llegaría hasta la ruta 3 sur, pero solo para automóviles y camionetas. A su entender, esto le daría más vida a Villa Bordeu. Respecto del canal Maldonado, señala que la falta de losas podría socavar el terreno lindante a las construcciones aledañas y, si bien coincide con Lemos, opina que tendría que tener un mantenimiento acorde.

--¿Y en cuanto a los puentes?

--Dice que en vez de hacer dos sobre Zelarrayán, habría que hacer uno, del centro hacia la ruta, y el otro, de ingreso a la ciudad, por calle Estomba. Así se evitaría el cuello de botella que se origina en calle Colombia.

--¿Qué más?

--Que el jueves, de 14 a 18, en Rondeau 29, se realizará un encuentro organizado por la Unión Industrial y la UNS para debatir sobre el potencial de la inteligencia artificial como motor de productividad y competitividad regional.

---Interesante.

--Sí, claro, y tras la exposición de expertos, habrá un panel y un espacio de diálogo con el público sobre los desafíos éticos, tecnológicos y productivos que plantea esta nueva era digital.

--Bien, ¿Vamos levantando campamento o querés decir algo sobre el sorteo del mundial?

--No me pareció un mal grupo el que nos tocó, más no te puedo decir, eso se lo dejo a los especialistas, pero quiero comentarte que esta semana habría novedades sobre la megaestafa supuestamente perpetrada por un conocido agente inmobiliario local.

--Claro, el caso de la firma de 11 de Abril y Mitre que afectó a centenares de propietarios e inquilinos.

--Sí, un vecino me señaló que ese martillero sigue viviendo en Millamapu, pero que no podría obtener los beneficios de la jubilación debido a la causa penal que se le instruye.

--¿O me equivoco o se trata de un tema que ya lleva más de un año?

--Hace un año atrás la Fiscalía recibía la primera denuncia, que fue hecha por un ex colega nuestro. Acordate que este martillero estafó a muchos de los propietarios que tenía como clientes, al propiciar que los inquilinos, bajo el pretexto de conseguirles importantes descuentos (en varios casos un 50%), pagasen por adelantado hasta un año y medio de alquiler. Pero los dueños de las propiedades no sabían nada del tema..

--Bien, zarpemos. Hasta la semana que viene, Juan.

--Dale, ya es hora de ir prendiendo el fuego. Nos vemos la próxima semana, José Luis.