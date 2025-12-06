Una por una, las 13 obras hidráulicas que se proyectan en Bahía

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Luego de ser noticia internacional por dos eventos climáticos extremos (un temporal de viento y lluvia en diciembre 2023, una inundación de marzo de 2025), Bahía Blanca volvió a ocupar las páginas de medios nacionales al darse a conocer el acuerdo público-privado que permitirá a la municipalidad disponer de los recursos necesarios para desarrollar un programa de infraestructura hidráulica que en particular mejore la capacidad de la ciudad para el desagüe de las aguas de lluvia.

Se trata de una contribución extraordinaria y por única vez equivalente a la sobretasa que ya abonan las empresas del Polo Petroquímico, a la que se sumará un aporte adicional que harán las compañías cerealeras.

“Con esta iniciativa, Bahía Blanca incorpora una herramienta inédita de cooperación público-privada orientada a resolver problemas estructurales de la ciudad, focalizadas y definidas como esenciales para su seguridad urbana”, menciona uno de los sitios de economía más importantes del país en referencia al acuerdo.

El plan a desarrollar en los próximos dos años incluye 13 obras consideradas prioritarias, todas orientadas a mejorar la capacidad de los desagües pluviales, una manera de prevenir anegamientos y mejorar la respuesta global ante eventos climáticos de importancia.

“El financiamiento permitirá acelerar proyectos demorados y garantizar la continuidad de intervenciones en distintas cuencas, distribuidas en barrios centrales, zonas industriales y áreas periurbanas”, se detalló desde la comuna.

El acuerdo fue respaldado por la Unión Industrial de Bahía Blanca y por la Cámara de Permisionarios, entidades que destacan que el mismo “posiciona al sector privado como un actor importante en la recuperación de la infraestructura hídrica local”.

Las obras

“Plan extraordinario de reconstrucción hidráulica”. Así fue presentada la propuesta del municipio a desarrollar en los próximos dos años con una inversión estimada de 27 mil millones de pesos (19 millones de dólares).

Se trata de la mejora integral del sistema pluvial de la ciudad, con ampliaciones y obras nuevas a desarrollar en barrios considerados de alta vulnerabilidad ante situaciones climáticas como la ocurrida el último 7 de marzo.

Las tareas se concentrarán en sectores bajos, que sufren anegamientos con las lluvias, particularmente en las localidades de Ingeniero White y General Daniel Cerri, las más afectadas por la inundación de marzo.

Ordenada por el monto de inversión, la obra más onerosa será la construcción del “pluvial calle Laínez”, que beneficia a los barrios Oasis y Taxistas, con un presupuesto de 4.347 millones de pesos.

Calle Laínez, barrio de los Taxistas, uno de los sitios a intervenir

Le sigue en importancia el pluvial Villa Harding Green, en el barrio homónimo, con una valoración de 4.100 millones de pesos.

Con montos que oscilan entre 3.053 y 3.400 millones de pesos se ubican los pluviales a construirse en los barrios Cenci, Los Olivos, Villa Belgrano, Los Fresnos, Nueva Belgrano, Molina Campos (Primera Etapa), y Cotalezzi (Primera etapa).

Finalmente se sumarán los de barrio Vialidad (Primera etapa, 800 millones de pesos) y calle Rubado ( 1.200 millones de pesos), ambos en Ingeniero White, el pluvial General Cerri (Calle San Martín de esa localidad, 480 millones de pesos), calle Hernández de barrios Cenci y Los Olivos (1.200 millones), Jorge Newbery –Aldea Romana, Las Acacias, San Agustín y Patagonia, 2.450 millones de pesos), pluvial Caseros y Garibaldi (Villa Mitre, 640 millones de pesos), pluvial Agustín Álvarez, entre Lattanzio y Rizzo, 210 millones de pesos) y el pluvial de los barrios 5 de Abril y Los Patricios (1.800 millones de pesos).

Javier Rizzo y Agustín Álvarez 3900, otro de los sectores a dotar de desagües pluviales

A estas obras deben adicionarse las que ya puso en marcha la provincia, con la reconstrucción de 250 sumideros, tarea a completarse en marzo de 2027 con una inversión de 1.340 millones de pesos. La misma consiste en la sustitución de bocas de tormenta que por su antigüedad y diseño carecen de la eficiencia hidráulica necesaria, situación evidenciada con las precipitaciones del pasado 7 de marzo.

Las cinco esquinas de Villa MItre: otro sitio a intervenir

El acuerdo

Luego de realizar algunas modificaciones a la propuesta inicial --se acordó un prorrateo en el aumento extraordinario de las tasas—se logró el acuerdo entre la municipalidad y las empresas petroquímicas.

La iniciativa era subir, por excepción durante 2026, la alícuota del 8,1 por mil al 20 por mil, con el objetivo de recaudar 27 mil millones de pesos para obras.

La propuesta fue rechazada por las empresas, argumentando que siempre estuvieron presentes para colaborar con la reconstrucción de la ciudad. Se decidió entonces prorratear ese aporte en dos ejercicios, 2026 y 2027, bajo el concepto de "contribución".

De esta manera la comuna prevé recibir 12.500 millones de pesos durante 2026, mientras que las firmas cerealeras aportarán un adicional de 3 mil millones de pesos anuales.

“Somos empresas integradas a la comunidad, que asumimos un rol importante en su vida diaria, generando puestos de trabajo y colaborando en obras de infraestructura en colegios, hospitales y demás”, señaló el sector empresario.

Por su parte, el intendente Federico Susbielles señaló que la ciudad atraviesa una situación de “gravedad extraordinaria”, sin posibilidad de obtener financiamiento internacional ni un compromiso del gobierno nacional para su reconstrucción.