¿Es o no el año más lluvioso de la historia de Bahía Blanca?

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Audionota: Juan Ignacio Zelaya

En términos deportivos se sugiere es no cantar victoria antes de terminar el partido ni levantar los brazos hasta cruzar la meta. Porque si bien no se trata de una competencia, la posibilidad de ser testigos del año más llovedor de la historia local era una posibilidad muy concreta que sin embargo pareciera no se va a verificar.

La presunción tenía mucho de factible desde el momento que para la primera quincena de marzo se había alcanzado la media histórica anual, al acumularse casi 600 milímetros (mm) de agua, con lo cual superar los 1084,4 registrados en 1976 –marca tope— parecía por demás accesible.

Sin embargo, transitando el último mes del año, la medición oficial de la lluvia caída hasta la fecha, la que realiza el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en Espora, es de “apenas” 858,9 mm.

Para lograr el récord se necesita que este mes precipiten 225,5 milímetros, casi 5 veces la media promedio de diciembre, un mes en el que, además, de acuerdo al pronóstico del SMN, cuenta con apenas dos días con altas posibilidades de lluvias.

De todos modos, esta historia tiene un costado que no se puede desatender. Si bien la medición referencial es la del SMN, ésta es la única estación local que midió un valor anual tan bajo.

Sin ser datos oficiales, al menos cinco pluviómetros distribuidos en distintos puntos de la ciudad obtuvieron valores superiores a los 1.000 mm.

Es el caso del que publica este diario a través de Satelmet, que lleva medidos 1.008,1 milímetros. Esta medición corresponde al centro de la ciudad, un sitio donde los especialistas reconocen que se pueden haber registrado precipitaciones más importante que las de Espora.

El portal Infosudoeste, sitio web agropecuario, incluye informes sobre el clima a partir de tener varios pluviómetros en la ciudad, entre ellos en Altos del Pinar, Centro y La Carrindanga. Allí se publicó una nota de Carlos Bodanza, dando cuenta de haberse establecido la mayor marca en lluvias.

“Con los 7 mm caídos en Bahía Blanca la semana pasada se superó el récord histórico local: 1090 mm contra los 1084 de 1976. El “disturbio” de los 350 mm llovidos el 7 de marzo y asumiendo que no será la última lluvia del año, deja a 2025 en lo más alto de los registros”, indicó.

Consultado por este medio, Bodanza señaló su convencimiento de lo inexacto de los datos del SMN, sobre todo en la medición del 7 de marzo, por debajo de todas las tomadas ese día por otras estaciones.

“Muchos técnicos ven la medición del SMN como “un mínimo garantizado”, no como un total real”, explicó.

Otra medición interesante es la que realiza el grupo de meteorología Cerzos (Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida)-Conicet, responsables del sitio web Meteobahía. De acuerdo a datos proporcionados, su estación meteorológica lleva medidos en el año 919,56 mm.

Por último, la oficina del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Bahía Blanca, ubicada en el campus de la Universidad Nacional del Sur en Altos del Palihue, tiene su propio pluviómetro, el cual a la fecha midió 1.050 mm.

Tenemos entonces cinco valores diferentes a considerar: los 858,9 mm del SMN (con medición en Espora); los 1008,1 mm de Satelmet (Centro); los 1.090 mm de Infosudoeste (medidos en Altos del Pinar); los 919,56 mm del CERZOS-CONICET (kilómetro 7 de La Carrindanga) y los 1.050 del INTA (tomados del campus de la UNS).

Las cinco mediciones tomadas en distintos puntos de la ciudad no admiten ser comparadas de manera lineal, ya que para eso debieran ser similares en tecnología y emplazamiento. Incluso de verificarse esas circunstancias, por tratarse de puntos distanciados, es probable que se hayan registrado precipitaciones de distinta intensidad a lo largo del año.

Chaparrones aislados

Está comprobado que las lluvias sobre nuestra ciudad no suelen ser homogéneas. Un estudio de 2010 realizado por Alicia Campo y Paula Zapperi, docentes de la UNS e investigadoras del CONICET, detectó la gran variación de valores de acuerdo al lugar y si se trata de lluvias generadas por frentes estacionarios (más dispersas) o por frentes fríos (más homogéneas).

Mencionan, además, que en días de altas temperaturas las precipitaciones son mayores en el centro, “por el aporte de calor de ese sector, altamente edificado”.

Es habitual entonces que los pluviómetros distribuidos en la trama urbana registren resultados diferentes. Esto sucede porque las lluvias no son uniformes y resultan influenciadas por fenómenos que pueden generar lluvias muy intensas en un área pero no extenderse a zonas cercanas.

Desde el SMN explican que no todas las estaciones tienen la misma tecnología. Por caso, una estación automática tiende a subestimar los valores de lluvia mientras que en una lluvia rápida las gotas rebotan y pueden no ser detectadas.

En particular, el SMN ubica sus estaciones a 1.5 metros sobre el suelo, en un área abierta y sin obstáculos, considerando además variables como la temperatura, viento, humedad y presión, según pautas de la Organización Meteorológica Mundial.