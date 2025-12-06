Pronóstico: así estará el tiempo este domingo 7 de diciembre

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 7 de diciembre una temperatura mínima de 17 grados centígrados y una máxima de 32 para Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco a cálido. El viento tendrá intensidad leve del sector Noreste y la visibilidad será muy buena.

Por la tarde tendremos tiempo caluroso con nubosidad variable. El viento tendrá una intensidad leve en aumento a moderado del Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es alto. La visibilidad será buena.

La noche será templada con cielo parcialmente nublado y se estima para media noche una temperatura de 24 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco con nubosidad variable a templado y algo ventoso. Poco cambio de temperatura. Viento leve en aumento a regular del sector Este. Temperatura 14/24.-

ZONA VENTANIA: Fresco con nubosidad variable a cálido. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 14/29.-

GUAMINI: Fresco a cálido. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Noreste y Este. Temperatura 16/30.-

VIEDMA Y PATAGONES: Fresco a caluroso. Ascenso de la temperatura. Viento leve en aumento a moderado del sector Norte. Temperatura 14/33.-

NEUQUEN: Templado a caluroso. Ascenso de la temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 20/34.-