112° Aniversario de Juan A. Pradere: Una localidad pujante sustentada por la producción

Javier Cambarieri / Agencia Patagones



Por su condición de zona bajo riego, sin dudas que la localidad de Juan A. Pradere tiene una fuerte ligazón con la actividad productiva, la cual en buenas épocas es una bendición y cuando ésta merma, se torna una problemática.

En este sentido, el intendente Ricardo Marino señaló que están, desde la comuna, tratando de ir haciendo las refacciones en algunos organismos de la municipalidad, como el caso de la Delegación poniéndola en condiciones, al igual que el Destacamento Policial y la Unidad Sanitaria.

“La reconversión lumínica también llego a Pradere y seguirá, porque la idea es que desde la cabecera hasta cada una de las localidades tengan luces LED, quedan mayor seguridad y baja el consumo”, destacó.

Marino recordó también la reparación de establecimientos educativos en la localidad, “como así también aportes a instituciones, con quienes tratamos de estar presentes porque cumplen un rol fundamental en la sociedad”.

“Quiero agradecer el acompañamiento que tenemos de los vecinos, la Delegada y los trabajadores, que sin ello nada sería posible. Que sigan contando con nosotros por estos dos años, donde tenemos contemplado realizar mas cosas que la comunidad necesita”, sentenció.

Asimismo, el jefe comunal resaltó el trabajo de la Delegada, quien junto a la Comisión de Festejos e instituciones llevan adelante los actos y festejos para celebrar los 112 años de la localidad, “que comenzaron ayer (viernes) y terminaran hoy, con el acto oficial, el desfile y la segunda noche de actividades culturales y musicales”.

La delegada municipal Silvana Dupré, en su segundo año al frente de la Delegación Municipal y en el marco del 112° aniversario de su fundación, resaltó la conducción de localidad productiva de Juan A. Pradere.

“Te diría que alrededor del 50 por ciento de la población esta relacionada a la producción y en este marco, en un alto porcentaje son cebolleros. Por eso su economía y la local, muchas veces depende de su precio”, explicó.

En este sentido, destacó que desde el Estado hay que estar mas atento cuando estas cosas pasan.

Respecto del nuevo aniversario, la funcionaria sostuvo que la localidad llega renovada, con algunas mejoras con juegos en la plaza, con luminarias LED casi en su totalidad, “asique contenta con esos logros”, que son cosas que se estaban esperando, “sobre todo la iluminación que cambia por completo la imagen de Pradere, pero al mismo tiempo brinda seguridad a los vecinos”

“Y la plaza es un sueño de todos verla cada mes con más cosas que después también utilizan los vecinos”, enfatizó.

En cuanto al futuro, la delegada expresó su deseo de seguir desarrollando los espacios verdes.

Hoy Pradere tiene alrededor de 900 habitantes, que se amplia a mas de 3.000 en plena actividad productiva, “es un numero que te permite tener una escuela primaria, un jardín y un secundario con una buen matrícula”, concluyó Dupré.

Acto, desfile y cierre de fiesta

Por otra parte, hoy desde las 17, en el playón del club Deportivo y Social Juan A. Pradere (calle 14 y 4), se concretará el acto oficial por el aniversario y posteriormente el tradicional desfile y paseo criollo.

Posteriormente, desde las 19, se cerrarán los festejos con la presentación de Lina y Fernando, Acrobacia en tela (Maga), Marcando Tradición, La Santiago Buratovich, Bailarte, Las Faraonas de Soleiman, Ultima pasada de las postulantes a Embajadora, Alejandra Giuventú, Somos Nosotros, Elección de la Embajadora y el cierre nuevamente con Somos Nosotros.