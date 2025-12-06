Pigüé: tres años después, tuvo lugar una nueva entrega de viviendas

El titular del IPV, Diego Menéndez, el intendente Matías Nebot y la ministra Silvina Batakis, junto a dos de las adjudicatarias de viviendas. Fotos: Prensa Saavedra

El municipio de Saavedra y el Instituto Provincial de la Vivienda entregaron a 32 familias de Pigüé las llaves de su casa propia, construida a través del Programa Bonaerense II en el barrio Los Horneros.

Del acto tomaron parte la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, así como el intendente de Saavedra, Matías Nebot, y el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez.

“Estas viviendas, cuyo sorteo se realizó en julio de 2025, forman parte de un desarrollo habitacional que había quedado detenido y que fue reactivado por la actual gestión, permitiendo retomar los trabajos, finalizar la obra y concretar su entrega”, se enfatizó durante el acto.

“Cada unidad cuenta con conexiones de agua, cloacas, gas y electricidad, garantizando condiciones de habitabilidad completas, seguras y de calidad para las familias que hoy inician una nueva etapa”, se añadió.

Desde la comuna recordaron que las últimas viviendas adjudicadas en el distrito habían sido entregadas en 2022, por lo que este avance “representa un paso significativo para continuar reduciendo el déficit habitacional del partido de Saavedra y acompañar el crecimiento ordenado de la localidad”.

Antes de la entrega de las llaves las familias seleccionadas firmaron las actas y accedieron a la posesión efectiva de sus casas, cerrando así un proceso largamente esperado.

“Hoy es un día muy importante para cada familia y para todo Pigüé. Entregar viviendas es garantizar estabilidad, futuro y oportunidades. Sabemos que el déficit habitacional del distrito es grande, pero esta entrega nos impulsa a seguir gestionando y trabajando para que más familias accedan a su casa propia”, subrayó el intendente Nebot.

“Quiero destacar el trabajo conjunto con la Provincia y el compromiso de todo el equipo municipal, que permitió reactivar estas obras y llegar a este día tan esperado”, agregó.

El convenio de construcción de las 32 viviendas se había firmado con la Provincia en julio de 2022, durante la intendencia de Gustavo Notararigo.

El acuerdo estipulaba que las unidades, de algo más de 56 metros cuadrados cubiertos, se entregaran con todas las terminaciones (pisos y mesadas completas) y los servicios de agua, cloacas, gas y electricidad.

Las casas cuentan con dos dormitorios, sanitario y cocina con living-comedor, y ofrecen la posibilidad de efectuar ampliaciones.

Este año culminaron las obras, y en abril el municipio anunció los requisitos que debían cumplir las familias para inscribirse en el listado de aspirantes.

Para eso se utilizó el Registro Único Permanente de Demanda Habitacional del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

La convocatoria se extendió desde el 21 de abril hasta el 23 de mayo inclusive.

En junio el municipio de Saavedra publicó el listado de “personas preseleccionadas para participar del sorteo oficial para definir los adjudicatarios finales”, con el detalle de su grupo y número.

“Con un total de 272 familias inscriptas, culminamos esta instancia de trabajo que llevó adelante el equipo de Desarrollo Social, capacitado previamente para la correcta carga de legajos en el Registro de Demanda Habitacional del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires”, se indicó en aquel momento.

“La atención fue por sistema de turnos, lo que permitió garantizar transparencia, orden y una atención cercana para cada vecino y vecina que cumplió con los requisitos establecidos por ordenanza y decreto municipal”, se añadió.

Pocos días después se llevó a cabo el sorteo público con la presencia del intendente Matías Nebot.

“A partir de ahora, estas 32 familias son oficialmente preadjudicatarias y comenzarán con los próximos pasos administrativos. Vamos a seguir trabajando para gestionar nuevos planes de vivienda que nos permitan dar respuesta a muchas más familias del distrito”, indicó durante el acto el jefe comunal.

Los adjudicatarios fueron organizados en grupos según lo establecido por ordenanza municipal. Para el grupo A (familias de 4 integrantes o más) se reservaron 13 viviendas; para el B (familias de hasta 3 integrantes), 10 viviendas; para el C (personas con Certificado Único de Discapacidad), 3 casas; para el D (agentes municipales), 3 unidades; y, finalmente, para familias en situación de emergencia social, evaluadas y fundamentadas por el equipo de Desarrollo Social, 3 casas.

Tras el período de impugnaciones, comenzó el trabajo con las familias adjudicatarias de las 32 unidades para efectuar la entrega, que finalmente se concretó en los últimos días.