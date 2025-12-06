Hoy será inaugurado el Museo de Coronel Suárez

La fachada del nuevo museo, que será inaugurado durante la jornada de hoy. Fotos: Prensa Suárez y Archivo La Nueva.

La comunidad de Coronel Suárez vivirá hoy un hecho histórico: la inauguración del primer museo de la ciudad.

El acto oficial será a las 21, en Sarmiento 463 (entre Avellaneda y Las Heras), con la presentación de la muestra Suárez Tradición, un recorrido interactivo que repasa la historia musical del distrito desde sus orígenes hasta el año 2000.

“Se trata de una muestra temporaria que pone en valor a grandes talentos suarenses: compositores reconocidos internacionalmente, agrupaciones históricas y artistas que llevaron el nombre de Coronel Suárez a escenarios nacionales e internacionales”, se indicó.

Sergio Denis, un artista de trayectoria internacional cuyos orígenes se encuentran en Coronel Suárez.



“Los vecinos podrán disfrutar de un viaje por más de 120 años de música local, descubriendo estilos, épocas y protagonistas que marcaron la identidad cultural de nuestra comunidad”, se añadió.

La muestra cuenta con la curaduría del doctor Rodrigo Vecchi y el acompañamiento del Conicet, garantizando un abordaje histórico y artístico de gran calidad.

“Se recomienda a los visitantes asistir con celular y auriculares para disfrutar plenamente de la propuesta”, se señaló.

La inauguración contará además con la participación de la Orquesta Juvenil del programa Coros y Orquestas Bonaerenses, y un patio gastronómico para que las familias puedan disfrutar de la jornada.

“Este nuevo museo es un proyecto impulsado desde la Jefatura de Gabinete, coordinada por Mauro Moccero, con el objetivo de preservar, valorizar y difundir el patrimonio histórico y cultural de Coronel Suárez, fortaleciendo la identidad local y generando un espacio de encuentro para toda la comunidad”, se remarcó.

En el marco de esta celebración para la cultura suarense, el mismo día se sumarán otras actividades.

A las 19, en Pueblo Santa María, se efectuará la apertura del Museo Histórico de Santa María y Centro Cultural “Héctor Maier Schwerdt”, organizada por la Asociación de Turismo Comunitario de Santa María.

Luego, a las 20, en Pueblo San José, habrá una recorrida guiada por la histórica parroquia San José Obrero.