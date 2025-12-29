Secuestran elementos en un allanamiento vinculado con un hecho en Villarino

En las últimas horas, y a raíz de tareas de inteligencia llevadas a cabo por personal de la Unidad Investigativa Patagones DDI, se logró identificar a los dos jóvenes de 19 y 23 años (cuyos datos no trascendieron), ambos residentes en la ciudad de Viedma. Estos individuos estuvieron involucrados en el abandono de un vehículo Jeep Compass a pocos kilómetros de Carmen de Patagones a fines de octubre.

Las tareas investigativas también determinaron que, tras abandonar el Jeep, los sospechosos fueron trasladados por un vehículo Chevrolet Corsa, de color blanco, cuyo dominio fue captado por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Patagones. Este Corsa resultó ser propiedad de otro joven de 19 años.

A raíz de estos hallazgos, se solicitó una Orden de Allanamiento por Exhorto, la cual fue otorgada el pasado martes por el Juzgado de Garantías N° 2 del DJBB. Esta orden autorizó al personal de la DDI Patagones a participar en el procedimiento junto a efectivos policiales de Hilario Ascasubi, la Comisaría N° 30, la Comisaría N° 38 de Viedma y el Grupo Especial COER.

En un barrio de la capital rionegrina se procedió al secuestro de teléfonos celulares, un arma de fuego marca Browing 9 mm, un Corsa color rojo, sin patentes, el cual poseía un pedido de secuestro activo solicitado por la provincia de Chubut, además de un pedido de secuestro anterior de la Comisaría General Pueyrredón, Seccional 15ª de Mar del Plata.

El hecho original ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando el Centro de Monitoreo de Villarino detectó una alerta sobre un Jeep Compact dominio AE761BG, de color gris oscuro, que se dirigía hacia el sur (presumiblemente a Patagones).

Al intentar identificar a los dos hombres que circulaban en el rodado, a la altura del KM 794 de la RN N° 3 y el acceso a Hilario Ascasubi, los ocupantes iniciaron una fuga, mientras el acompañante extraía un arma. Se inició una persecución con apoyo de móviles de Mayor Buratovich y Pedro Luro hasta Villalonga, perdiéndose de vista a la altura de Cardenal Cagliero debido a la alta velocidad.

Posteriormente, se informó a la Policía de Seguridad Comunal Patagones. Pasadas las 6 de la mañana, personal del EPC Patagones confirmó que el Jeep Compass fue encontrado abandonado en Zona Rural, a la altura del KM 941 de la RN N° 3, jurisdicción de Policía de Seguridad Comunal Patagones, interviniendo la Ayudantía Fiscal Patagones.

Se constató que el vehículo secuestrado poseía chapa patente apócrifa y que el número de motor no correspondía al vehículo, recayendo sobre él un pedido de Secuestro Activo solicitado por la UFIJ N°9 de Los Pinos, partido de La Matanza, por el delito de Robo Automotor.

La investigación continúa en curso. (Agencia Patagones)