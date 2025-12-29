Procedimiento en CABA por un fraude millonario contra un vecino de Chaves

Este lunes, una investigación iniciada en el partido de Adolfo Gonzales Chaves culminó con un exitoso allanamiento en el Barrio de Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El procedimiento se dio en el marco de una causa por estafa millonaria que damnificó a un residente local a principios de este año.

La causa tuvo su origen en febrero, cuando la víctima denunció haber sido contactada por sujetos que se hacían pasar por representantes de la empresa YPF. Los estafadores ofrecían un esquema de inversiones con rendimientos excepcionales.

Bajo este ardid, el vecino realizó una serie de transferencias bancarias que alcanzaron la suma total de $9.800.000. Una vez efectuados los pagos, los delincuentes interrumpieron toda comunicación, dejando al descubierto la maniobra delictiva.

La pesquisa fue dirigida por el Dr. Juan Carlos Ustarroz, quien trabajó de forma coordinada con el Gabinete de Investigaciones de la Policía Chavense.

Los puntos clave de la investigación fueron el análisis de billeteras virtuales, donde se rastrearon los movimientos de los fondos denunciados; informes telefónicos, donde se cruzaron datos de las prestatarias para ubicar el origen de las llamadas y patrones de transferencia, dado que el análisis permitió establecer que el destino final del dinero y la logística de la estafa se centralizaban en Capital Federal.

Con las pruebas recolectadas, se libró una orden de allanamiento y secuestro ejecutada por la Estación de Policía de Seguridad Chavense y la Brigada de Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad.

En el domicilio registrado, se identificó a Marcela Adriana Sacco, quien quedó formalmente imputada por el delito de Estafa. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron material de suma importancia para la causa: gran cantidad de tarjetas de crédito y débito, computadoras y notebooks, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento y anotaciones varias.

Desde la fiscalía indicaron que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días para determinar si existen otros involucrados en la red de estafas.