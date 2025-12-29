Nueve horas, tres tatuadores y ayuno extremo: el impactante tatuaje de Duván Vergara

El extremo izquierdo colombiano Duván Vergara sorprendió a sus seguidores al revelar que atravesó una exigente sesión de nueve horas para realizarse un tatuaje gigante en la zona frontal de su cuerpo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jugador de Racing Club de Avellaneda compartió el impactante momento a través de un video publicado en su cuenta oficial de YouTube, donde mostró detalles inéditos del trabajo y relató las dificultades físicas que enfrentó durante la jornada.

Según contó, en el proyecto participaron tres tatuadores distintos, que se fueron turnando para avanzar con precisión sobre un diseño de gran tamaño y alto nivel de detalle.

Uno de los datos que más llamó la atención fue que Vergara pasó cerca de 24 horas sin comer mientras se llevaba adelante la sesión, una situación que dejó en evidencia la exigencia a la que sometió su cuerpo para completar el tatuaje. En las imágenes se lo observa concentrado y soportando el dolor, mientras el equipo de tatuadores trabajaba de manera coordinada.

Además del video, el colombiano compartió una fotografía que reflejó la magnitud del proyecto: el lugar estaba montado como si se tratara de una sala de cirugía, con iluminación especial, camillas y un entorno cuidadosamente preparado para garantizar higiene y precisión.

En el siguiente video, un resumen: