Los pases del año: Daniel Vitozzi e Inca Heil levantan las copas para celebrar por un nuevo club

Sorpresa y media... Los jugadores Daniel Vitozzi e Inca Heil, recientes campeones por tercetos en el club 9 de Julio sellaron su pase a otra institución para jugar en 2026.

Todavía con el brindis de la reciente conquista en mano, tras haber coronado en tríos junto con Lázaro Levriero en el último certamen del año que organizó la Asociación Bahiense de Bochas, ambos decidieron dar las urras para cambiar de escudo.

El club que contrató sus servicios es La Armonía, institución que el próximo año tendrá dos equipos en la máxima categoría.

Por La Armonía A jugarán Juan Carlos "Pochi" Gómez, Inca Heil y Daniel Vitozzi, mientras que el elenco B quedará conformado por Alfredo Bevilacqua, Emilio Mariani y Dardo Labastié, aunque éste último recibió una oferta de otra institución y está evaluando su continuidad.

Por otra parte, Luciano Bardelli retornó de Tres Arroyos y acordó su continuidad en Barrio Hospital, donde jugará junto a Carlos Maldonado y Marcelo Osores, a la vez que Pedro Sánchez se sumó a Tiro Federal de Puan.

Cabe destacar que, recientemente, Alem sumó a Fabián Tolosa, por lo que el trío para la venidera temporada será con el exjugador de Olimpia, Cristian Zapata y Danilo Escobar.