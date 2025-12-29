"No volveremos a ver a Michael Schumacher", afirmó un conocido del piloto

Hoy se cumplen 12 años del accidente de Michael Schumacher en la estación alpina de Meribel (Francia), donde que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo al caerse esquiando, del que fue operado tres días después en el Hospital Universitario de Grenoble. Dos días después en 2 de enero, su agente de comunicación Sabine Kehm dio por finalizados los partes médicos, ante el circo que se formaba en la puerta de aquel centro médico día a día.

Desde entonces sólo hubo una actualización, en el mes de julio de 2014, que hablada de que "El Kaiser" había salido del coma y era trasladado a Lausana. Unas semanas después regresó a la casa familiar, junto al lago Lemán, para ser atendido por un equipo especializado. Pero pasaron 12 años y poco cambió en su estado.

Desde entonces no hay noticias oficiales, tan sólo declaraciones de gente de la F1 que sigue manteniendo contacto con el entorno del siete veces campeón del mundo, Ross Brawn, su ingeniero en Benneton y Ferrari, su jefe en la Scuderia, Jean Todt, Bernie Ecclestone, Gerhard Berger... Y casi nadie más. Incluso a su antiguo mánager, Willi Weber, le negaron siempre la posibilidad de visitar a Michael.

Frase inquietante

Este año otro conocido del paddock, Richard Hopkins, quien fue primero jefe de operaciones en Red Bull y antes directivo de McLaren, habló sobre lo que opina del estado de Schumacher. Al parecer tuvo una buena relación con él en sus años en la F1, aunque nunca coincidieron en el mismo equipo.

"No escuché nada últimamente, pero sé que tiene un médico finlandés, un médico personal", declaró semanas atrás en una entrevista en "Sportbible".

"No creo que volvamos a ver a Michael", sentenció, en una afirmación que no contiene mucho más de la lógica de los acontecimientos.

"Me siento un poco incómodo hablando de su condición, debido al secretismo que la familia, por las razones correctas, quiere mantener", se disculpó.

Y luego aclaró que nadie de los que lo sigue viendo deslizó nada sobre el estado de Schumacher.

"No puedo decir que sea el mejor amigo de Jean Todt, ni de Ross, ni de Gerhard (Berger). Creo que incluso si fueras el mejor amigo de Ross Brawn y le preguntaras qué tal está Michael, e incluso si le dieras a Ross un buen vino tinto, no creo que se abriera y compartiera nada. Creo que existe ese respeto en cualquiera que vaya a visitar a Michael de no compartir nada por respeto a la familia", destacó acerca del hermetismo de su entorno.

Según especularon diversos médicos durante estos años, Michael podría tener una consciencia limitada y reconocería a los cercanos. También afirmaron que veía carreras de F1 en los primeros años junto a Jean Todt, pero la condición general es la de que no puede hablar ni andar desde el terrible accidente. "No es el Michael que conocimos", dijo en su día el expresidente de la FIA.