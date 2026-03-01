Pasó la segunda fecha del Súper Rugby Américas: resultados, posiciones y lo que viene

Se completó la segunda fecha del Súper Rugby Américas, campeonato de franquicias profesionales del continente, organizado por Sudamérica Rugby.

Pampas, el representante del territorio bonaerense, cayó ante Dogos XV (Córdoba) por 36 a 34 en partido disputado en cancha del CASI y arbitrado por Tomás Bertazza (Argentina).

En los locales no formaron parte de la nómina de 23 los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los tries de Pampas fueron obra de Rodrigo Fernández Criado, Juan Pedro Bernasconi, Agustín Fraga y Santiago Pernas, mientras que Bautista Farisé aportó 4 conversiones y 2 penales.

Dogos XV sacó ventajas gracias a un pack más sólido en las formaciones y a partir de un juego prolijo, muy bien articulado y con escasas infracciones se mantuvo en ventaja hasta cerrar la primera etapa 19 a 10.

En la segunda parte, a raíz de una amarilla en Pampas (al pilar Ramiro Berardi Calvo) los cordobeses volvieron al try y se alejaron con un importante ventaja de 26-10 (45m.).

Pero con un par de tries a los 51m y a los 54m el elenco boanerense demostró que podía ser punzante si se animaba y corría. Básicamente, debía perderle el respto a quien lo había eliminado en la misma cancha en las semis 2025. Y así fue que recortó la desventaja a 27-24 con mucho tiempo por jugar.

Dogos XV consiguió aire desde la vía de sumar puntos de penal aunque Pampas no le dio respiro y cerca estuvo de concretar la hazaña tras con una corrida de Tobías Wade que asistió para la entrada de Santiago Pernas convertido por Farisé (36-34 abajo a los 75).

Pero la visita lo aguantó y en el último ataque de Pampas en zona de 22 metros la defensa provocó un penal decisivo en un ruck.

Los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón volvieron a caer en casa ante este ya clásico rival.

Resultados

La segunda fecha comenzó el viernes con la victoria de Tarucas (Tucumán) ante Peñarol (Uruguay) 28-18 de visitante, partido dirigido por Gonzalo De Achával (Argentina).

El sábado, Selknam (Chile) aseguró victoria agónica ante Yacaré XV (Paraguay) 34-32, de local. Lo arbitró Pablo Deluca (Argentina).

Por último Capibaras (Rosario) fue contundente ante Cobras Brasil y ganó en cancha de Santa Fe RC por 52-12, con arbitraje de Simón Larrubia (Argentina).

Con este resultado y el punto bonus conseguido el equipo debutante quedó como único líder e invicto.

La tercera

Pampas volverá a jugar el próximo viernes 6 y será ante Capibaras en cancha del CASI. Mismo día para Tarucas-Dogos XV.

El sábado 7 se enfrentarán Peñarol-Selknam y el domingo 8 completarán la programación Cobras Brasil-Yacaré XV.