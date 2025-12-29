Crimen en Luro: en 2024 la detenida ya había herido a la víctima fatal también con un cuchillo

La detenida Irfell quedó a disposición del fiscal de homicidios, Jorge Viego.

La mujer detenida ayer en Pedro Luro como presunta autora del homicidio de su pareja, Braian Ludvik (39), había sido condenada el año pasado por lesionar al mismo hombre también con un cuchillo.

A fines de julio de 2024, la jueza de Garantías bahiense Natalia Giombi le impuso a Cristina Mabel Irfell (32) la pena de 6 meses de prisión en suspenso, en el marco de un proceso de flagrancia.

Está previsto que a las 11 el fiscal de homicidios, Jorge Viego, le tome declaración indagatoria a Irfell en vinculación con el asesinato cometido en aquella localidad del partido de Villarino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En tanto, en 2016 el ingeniero agrónomo Ludvik había sido detenido acusado del homicidio de su empleado, Jonathan Morales, quien recibió dos disparos de un pistolón calibre 14 en la quinta lurense de Ludvik.

Morales sufrió un tiro en la zona del cuello y otro impacto en una pierna.

Más tarde a Ludvik, que al parecer actuó en defensa propia, se lo desvinculó del crimen y recuperó la libertad.