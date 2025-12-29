Ola de calor en la Provincia: piden extremar los cuidados ante riesgos de salud y posibles incendios

El Servicio Meteorológico Nacional informó que hasta el miércoles 31 se esperan, en gran parte de la provincia de Buenos Aires, altas temperaturas que aumentarán el riesgo de incendios y pueden afectar la salud.

Ante este escenario climático, desde el organismo se recomienda aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed; no exponerse al sol en exceso, ni en horas de la tarde; evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas; evitar comidas muy abundantes; ingerir verduras y frutas; y reducir la actividad física.

Además, debido al riesgo elevado de incendios forestales se solicita evitar quemas de cualquier tipo; no arrojar colillas de cigarrillos; si se observa fuego propagado, no actuar sin la guía de profesionales; si se observa en una ruta fuego o columna de humo, llamar a los bomberos o Defensa civil de inmediato.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Finalmente, se recuerda que las líneas de emergencia para estos casos son 100 (Bomberos) y 103 (Defensa Civil).