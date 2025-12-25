Trump lanzó ataques terrestres contra cárteles de droga en América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio inminente de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina.

El mandatario hizo estas declaraciones durante su mensaje navideño a las fuerzas armadas, según indicó un informe de Xinhua.

Trump afirmó que Estados Unidos está "ahora atacando por tierra" en su lucha contra los cárteles de la droga y señaló que el narcotráfico por vía marítima se redujo en un 96 %.

El presidente estadounidense también felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado en el Caribe. (NA)