Choque de trapitos con la Policía en Quilmes: acusaciones mutuas entre Mayra Mendoza y Juan Grabois

Esta mañana se desataron fuertes enfrentamientos a metros del Concejo Deliberante de Quilmes, que intenta establecer una ordenanza para regular a los trapitos. En ese contexto, la Policía comenzó a reprimir con gases lacrimógenos y balas de goma.

Mientras el conflicto se intensificaba, hubo críticas cruzadas entre Mayra Mendoza y Juan Grabois.

Los trapitos se enteraron que hoy se realizaba la votación en el establecimiento ubicado sobre la avenida Alberdi, donde también se encuentra la Municipalidad. El objetivo es instalar un sistema de estacionamiento privado. Los trabajadores aseguran que les habían prometido que los iban a hacer parte de esta modificación; sin embargo, no fue así.

“Venimos organizando los cuidacoches porque sabemos que tiene una tensión con el vecino y proponiendo un sistema de estacionamiento medido que conlleva la inclusión social y que lo recaudado vaya a generar empleo y también a la salud pública”, explicó una integrante de la UTEP al canal de noticias TN.

Ante esto, remarcó que buscaban que el esfuerzo del vecino “tenga un fin social para Quilmes” y que esta iniciativa lleva cinco años. Pese a los avances, aseguró que desde hace varios meses están siendo hostigados y hoy, directamente, se enteraron por los medios sobre la ordenanza que incluye el paquete licitatorio donde está incluido el estacionamiento medido. “Está dentro de una propuesta cerrada que no permite ni siquiera presentarnos como cooperativa para licitar”, lamentó.

“Para nosotros es un escándalo porque nunca nos avisaron y nunca no pudieron poner esto sobre tablas porque no hubo comisiones, no se quiso ni se quiere cambiar nada porque fue cerrado. Yo fui gaseada, hay una detenida, estoy muy compungida por lo que está haciendo el gobierno de Mayra, este gobierno es feminista, no podemos estar en este contexto, esto es un curro y no lo podemos dejar pasar”, aseguró la mujer que lamentó que 120 familias se quedan sin trabajo. (TN)

Noticia en desarrollo