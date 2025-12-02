Alejandra Monteoliva juró como nueva ministra de Seguridad

El presidente Javier Milei tomó juramento a la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, este martes al mediodía.

La funcionaria fue así oficializada como reemplazo de Patricia Bullrich, quien tras dos años en el cargo dejará la cartera de Seguridad para asumir como senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

Con un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el Gobierno oficializó un nuevo cambio en su Gabinete, de cara a la segunda etapa de su gestión. En la jura dijeron presentes; Manuel Adorni, jefe de Gabinete; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Luis Petri, ministro de Defensa; Luis Caputo, ministro de Economía; Diego Santilli, ministro del Interior y Pablo Quirno, Canciller de la Nación, entre otros. Además, también fueron testigos autoridades de Seguridad de la Nación y familiares y amigos de la flamante funcionaria.

El acto llegó a continuación del Decreto 851/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que hizo efectiva la salida de Bullrich, quien presentó su renuncia para asumir como senadora nacional. Desde el Gobierno agradecieron por "los servicios prestados" durante su gestión.

Quién es Alejandra Monteoliva

Oriunda de Córdoba, Alejandra Monteoliva llega al Ministerio de Seguridad con un recorrido largo y poco habitual dentro de la gestión pública.

Formada en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, completó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública en la Universidad de los Andes, en Colombia. Allí construyó buena parte de su perfil académico: dirigió la carrera de Ciencia Política y la Especialización en Gobierno y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana.

Tras una década dedicada a la docencia y la consultoría —experiencias que la llevaron a trabajar en países atravesados por crisis de seguridad como Honduras y El Salvador—, Monteoliva regresó a Córdoba en 2012 para sumarse como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad provincial durante el gobierno de José Manuel de la Sota. Un año más tarde, ya ocupaba el cargo de ministra de Seguridad.

El salto al plano nacional llegó en 2015, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia. Patricia Bullrich la incorporó entonces a su equipo en la cartera de Seguridad, donde Monteoliva quedó al frente de la Dirección de Gestión de Información Criminal. Su vínculo con el PRO se mantuvo incluso con el cambio de administración: en 2020 trabajó como asesora en la Secretaría de Seguridad de Vicente López bajo la intendencia de Jorge Macri. Con el retorno de Bullrich al Ministerio en 2023, volvió a tomar un rol central como secretaria de Seguridad, antesala de su nombramiento actual.

Apenas confirmada en el cargo, Monteoliva publicó su primer mensaje en redes sociales, dirigido a Bullrich: "Integrar tu equipo me permitió ver, en primera línea, lo que significa conducir la seguridad con decisión, con resultados concretos y con una convicción que no se negocia. Tu forma de trabajar marcó un estándar y un rumbo: la 'doctrina Bullrich'. Vamos a continuar tu trabajo y seguir cuidando a cada argentino de bien, honrando los valores que nos trajeron hasta acá y dando continuidad al camino que ordenó al país".

En el momento en que se dio a conocer la noticia, Bullrich emitió un respaldo explícito hacia su sucesora: "Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad".

Además, Bullrich afirmó que la tarea de la flamante ministra será "sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia. El que las hace, las paga". (Ámbito)