Plataformas digitales: ARCA ajustó el esquema de percepción de IVA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo cambios en el régimen especial de ingreso del IVA para operaciones realizadas a través de plataformas digitales. Las modificaciones quedaron oficializadas mediante la Resolución General 5794/2025.

La actualización ajusta y redefine puntos de la Resolución General 5319, con el objetivo de precisar quiénes quedan alcanzados y cómo deben calcular e ingresar el impuesto tanto los intermediarios como los proveedores que operan en entornos digitales.

El nuevo esquema comprende toda transacción pactada electrónicamente en plataformas que intervienen en la oferta, la promoción o la intermediación de bienes y servicios. ARCA recordó que quienes actúan como agentes de percepción o ingreso del tributo deben cumplir con los procedimientos de declaración previstos en los sistemas fiscales habilitados.

La resolución también refuerza la obligación de registrar las operaciones en los sistemas informáticos del organismo para asegurar trazabilidad y control. Las plataformas que participen en estas operaciones deberán aplicar los mecanismos de ingreso previstos para garantizar la recaudación.

Los valores, parámetros de aplicación y criterios de cálculo se detallan en un anexo técnico publicado junto a la resolución en la edición web del Boletín Oficial. Ese documento precisa la metodología para determinar el impuesto en transacciones electrónicas.

ARCA enmarcó la medida dentro de su proceso de actualización normativa, orientado a reorganizar los regímenes de percepción que alcanzan a actividades vinculadas a la intermediación digital. La entidad dispuso, además, la comunicación de la resolución a las áreas de control fiscal y señaló que el régimen renovado comenzará a regir en la fecha indicada en el anexo. (NA)