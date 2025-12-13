Incendios en Chubut: controlaron algunos focos en El Turbio

El incendio forestal que afecta a la zona de El Turbio, al noroeste de Chubut, continúa activo, aunque en las últimas horas los brigadistas lograron contener algunos focos, en medio de fuertes ráfagas de viento que dificultaron las labores.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, confirmó avances significativos en las tareas de contención, debido a los incendios originados el 1 de diciembre pasado, luego de una fuerte tormenta eléctrica.

De hecho, los brigadistas lograron contener el flanco izquierdo y parte de la cabeza del incendio, un progreso importante en el operativo; sin embargo, las tareas de control siguen siendo complejas debido a la presencia de combustible vegetal pesado, la topografía irregular y las dificultades de acceso, factores que también comprometen la seguridad del personal.

Hasta el momento las llamas afectaron unas 3.000 hectáreas de bosque nativo y matorrales en la zona de El Turbio, cercana a Lago Puelo y de la frontera con Chile.

En el despliegue participan numerosas áreas provinciales y nacionales, junto con fuerzas de seguridad, servicios de salud y pobladores locales, en un trabajo coordinado para evitar la propagación del fuego. El operativo cuenta con la participación de brigadistas de las bases de Golondrinas, Lago Puelo, El Turbio, El Maitén y Epuyén, junto a la Brigada Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el ICE del Parque Nacional Lago Puelo.