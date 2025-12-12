CFK cuestionó nuevamente al Gobierno: "¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este viernes con un mensaje en redes sociales en el que cuestionó con dureza la política económica del gobierno de Javier Milei, luego de conocerse la inflación de noviembre informada por el INDEC.

"Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5 %", abrió su posteo en X. A partir de allí, enumeró medidas del actual gobierno y puso en duda la sostenibilidad del rumbo económico.

Sostuvo que la baja en el índice se produce "después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias", y sumó como contexto un "nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más", "la ayuda de Trump" y al ministro Luis "Toto" Caputo "tomando más deuda en dólares".

"¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?", cuestionó la exmandataria, que llevaba varios días sin publicar textos políticos extensos en sus redes.

También comparó la inflación actual con la registrada en noviembre de 2015, al final de su tercer mandato presidencial: "La inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…".

La publicación incluye además una crítica a dirigentes opositores de aquel período, acompañada por una foto a la que alude con ironía: "Los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre)".

Fernández de Kirchner reivindicó logros de sus gestiones, como "los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina", el plan Conectar Igualdad, el acceso a medicamentos y pensiones, y el desarrollo satelital, entre otros. "Para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…", concluyó.

El mensaje fue difundido desde su residencia en el barrio de Recoleta, donde permanece con movilidad limitada tras una reciente operación quirúrgica. (NA)