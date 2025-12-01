Kicillof estará en la marcha de las Abuelas de Plaza de Mayo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará este jueves de la habitual marcha de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, donde se conmemorará el cumpleaños de una de las referentes más importantes de la asociación, Hebe de Bonafini.

“Este jueves 4 de diciembre, día de cumpleaños de nuestra eterna compañera Hebe, las Madres de Plaza de Mayo seguimos luchando en la Marcha de los Jueves N° 2486, junto a la militancia, Demetrio Iramain y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof”, indicaron desde sus redes sociales oficiales.

Según la publicación realizada por la organización en sus redes sociales la ronda comenzará a las 15:30 hs., en la Pirámide de Mayo situada en el centro de la Plaza, y contará, además, con la participación de la (ex) rectora de la Universidad de las Madres (UNMA) Cristina Caamaño; la actual presidenta de la Asociación, Carmen Arias, quien asistirá junto a otras madres como Pina de Fiore, Sara Mrad e Irene Molinari; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. (N/A)