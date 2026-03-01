REM, dólar y reservas: el pulso económico en la antesala de la Asamblea Legislativa

El presidente Javier Milei dará inicio a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, mientras el mercado mira atento ante su discurso y los avances que proyecte para las reformas de este año. En tanto, se publica el REM de febrero y otros datos del INDEC, claves para la economía.

Asamblea Legislativa

El mandatario dará inicio a la Asamblea Legislativa del 2026, año declarado por el Gobierno como “el año de la grandeza argentina”.

En su discurso, que se espera que tenga una extensión de poco más de 30 minutos, se prevé una exposición ambiciosa que contemple más de 40 reformas legislativas relativas a los ministerios que componen la estructura del Gobierno.

La apertura de sesiones contará con la asistencia de gobernadores, miembros de la Corte Suprema, legisladores, expresidentes, diplomáticos y militares. Se transmitirá por cadena nacional, en horario de primetime, como en las dos ediciones anteriores desde el inicio de su gestión.

Caputo viaja a Mendoza

El ministro de Economía, Luis Caputo, partirá hacia la provincia de Mendoza: según informó el gobernador Alfredo Cornejo, el funcionario participará del Foro de Inversiones y Negocios, en el marco de la Vendimia 2026.

“Su presencia en este espacio, que reúne a empresarios, inversores y referentes económicos, permitirá analizar el contexto actual y las oportunidades de crecimiento para el país y la provincia”, aseguró el mandatario provincial en sus redes.

Cornejo fue uno de los gobernadores aliados que había anticipado su respaldo a la reforma laboral, que el Gobierno convirtió en ley el viernes último, e incluso reclamó un mayor endurecimiento de esa iniciativa.

“La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, sostuvo en una entrevista con un medio local.

El Banco Central difunde el REM de febrero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dará a conocer el informe sobre Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora mensualmente.

Este documento sirve como un anticipo de ciertas variables económicas, entre las que se encuentran la inflación, el tipo de cambio y la tasa del Producto Interno Bruto (PIB).

Este relevamiento se realiza los últimos 3 días hábiles de cada mes, sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, el nivel de actividad económica, el resultado primario del sector público nacional no financiero, la tasa de desocupación abierta, las exportaciones de bienes (FOB) y las importaciones de bienes (CIF).

El INDEC continúa con su calendario

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará inicio al tercer mes del año con una serie de indicadores claves que impactarán, sobre todo, en el sector industrial y de la construcción.

Se trata del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) y los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción, ambos correspondientes a enero.

Ambos sectores vienen siendo golpeados por las políticas económicas del Gobierno. Por un lado, la construcción perdió 120.000 puestos de trabajo directo entre mediados de 2023 y 2024, producto de una caída del 25% en la actividad.

La Cámara Argentina de la Construcción describió un panorama de estancamiento severo derivado de la "casi total ausencia de la inversión pública nacional".

En cuanto a la industria, el sector se vio fuertemente debilitado por la apertura de importaciones. “Los sectores que no recuperan no solamente están impactados por la actividad, sino también por la apertura. Estoy vendiendo a mucha menor cantidad y también a un precio mucho más bajo con motivo de tener que adaptarse a precios internacionales", señaló el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini.

El resto de los indicadores que difundirá el INDEC:

Complejos exportadores (correspondiente al 2025).

Índice de producción industrial pesquero (correspondiente a enero).

Índice de producción industrial minero (correspondiente a enero).

El Banco Central compró más de US$1.500 millones en el mes

Iniciada la “fase 4” del programa monetario, en enero, la entidad que preside Santiago Bausili acumula 38 ruedas consecutivas adquiriendo dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

En particular, se hizo de dólares durante todo febrero y consiguió US$1.555 millones. En la última jornada compró US$31 millones, cerró con las reservas en US$45.560 millones y ya lleva adquiridos US$2.712 millones desde que inició el año. Es decir, lleva más del 27% completado de la cantidad que se propuso adquirir, situada en US$10.000 millones.

A su vez, el dólar se mantiene estable en su cotización y cerró el mes a $1.420, una caída del 3,5% en febrero y la mayor baja mensual en más de seis años y medio. (NA)