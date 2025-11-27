La Cámpora niega la pelea con Kicillof: “Hay una mesa de trabajo desde hace 15 días"

El diputado bonaerense Facundo Tignanelli, referente provincial de La Cámpora, negó hoy que ese sector esté bloqueando las leyes que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura y atribuyó las demoras en aprobar la Ley de Financiamiento a que se “necesita una mayoría especial de dos tercios” y eso requiere de votos opositores.

“No hay ninguna pelea (con Kicillof), hay una mesa de trabajo que viene desde hace 15 días, cuando entraron a la legislatura las tres leyes enviadas por el gobernador”, dijo Tignanelli, al tiempo que aseguró que “ayer se logró con las dos leyes que no requieren mayoría agravada”, tal como lo publicó la Agencia Noticias Argentinas.

En declaraciones al programa RPM que se emite por Splendid AM 990, el legislador cercano a Máximo Kirchner reprodo en su cuenta de la red social X una publicación del diario “La Nación” que decía “La Cámpora amenaza con dejar sin financiamiento a Kicillof” a lo que respondió: “Boludeces no”.

El Poder Ejecutivo bonaerense envió a la legislatura con carácter urgente tres leyes prioritarias, la de Presupuesto provincial 2026, la Ley Fiscal Impositiva y la de Financiamiento, esta última crucial porque permite a la provincia endeudarse hasta en 3.685 millones de dólares para afrontar vencimientos de deuda.

Según pudo saber Noticias Argentinas, para avanzar con esas iniciativas se conformó una mesa de trabajo del oficialismo provincial, integrada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares;, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Juan Pablo de Jesús; el titular del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli; el presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera y su vice Alejandro DiChiara.

“Los diarios dicen lo que quieren, pero no hay ninguna pelea, no sé de dónde sacan eso”, aseguró Tignanelli, al tiempo que explicó que “dentro del peronismo hay acuerdo sobre los criterios básicos que tiene que tener la ley de financiamiento de la provincia, pero necesitamos el acuerdo de la oposición porque somos minoría en las dos cámaras”.

El referente provincial de La Cámpora dijo, a modo de ejemplo, que ayer se aprobaron las dos leyes, Presupuesto y Fiscal Impositiva, que requieren mayoría simple, y votaron a favor los dos bloques del radicalismo y el bloque de Nuevos Ayres”.

Sostuvo que el endeudamiento es necesario “para poder reprogramar pagos que vienen desde la administración de (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal”, en cuya gestión la provincia tomo “un altísimo endeudamiento en dólares”.

Asimismo, confirmó que como parte de las negociaciones para lograr aprobar la Ley de Financiamiento, “están demandando cargos en el banco provincia y en el consejo de educación” y además “piden un fondo para los municipios”.

“Esta es una provincia que hoy está siendo asfixiada por el Gobierno nacional, entonces el gobernador dice que los fondos para los municipios se pueden ir otorgando a medida que la provincia va tomando deuda para cumplir con sus compromisos”, subrayó. (NA)