Cinco gobernadores impulsan un interbloque federal y complican al kirchnerismo en el Congreso

Gobernadores de cinco provincias se reunirán este jueves en la búsqueda de acordar la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados, donde la principal expectativa es si se sumará a esta liga el mandatario peronista de Catamarca, Raúl Jalil.

La presencia de Jalil es clave ya que si se incorpora al interbloque de Innovación Federal será un fuerte golpe a Unión por la Patria (UxP), que podría perder su condición de primera minoría porque se quedará con 93 legisladores.

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, organizó una reunión para este jueves con sus pares de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Misiones, Hugo Passalacqua, y representantes del neuquino Rolando Figueroa.

La reunión se efectuará en la Casa de Salta, ubicada en el microcentro porteño, y tiene el objetivo de avanzar en un acuerdo político donde se busque convertir a ese interbloque en la tercera fuerza para lograr influencia en medio de la paridad extrema entre la LLA y el peronismo.

Los gobernadores de Salta y Misiones tienen el interbloque Innovación Federal y ahora buscan ampliar esa fuerza parlamentaria, aunque para ello deben alcanzar unas 17 u 18 bancas. Hasta ahora tienen 7 bancas, y confían en sumar 4 de Catamarca, 3 de Tucumán, una de Neuquén. Y podrían sumar a los dos legisladores del MID, lo cual alcanzaría 17 lugares.

Fuentes parlamentarias señalaron que es difícil que se sume el santiagueño Gerardo Zamora, un histórico aliado del kirchnerismo, ya que si se va de la bancada de UxP, lo hará para tener un bloque propio. (NA)