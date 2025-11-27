Femicidio de Cecilia Stryzsowski: el Clan Sena pidió informes médicos

El Clan Sena fue declarado culpable por el femicidio de Cecilia

Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena, quienes fueron declarados culpables por el femicidio de Cecilia Stryzsowski, solicitaron informes médicos durante la audiencia de cesura realizada en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia.

Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano, comentó que solicitaron ante la jueza Dolly Fernández una historia clínica, un legajo de salud penal y demás documentos.

En este sentido, el letrado desmintió que el matrimonio peticionara la prisión domiciliaria: "Nada que ver".

Además, sostuvo que su cliente "está muy deteriorado" y agregó que ahora declaraban los testigos de concepto de Gustavo Obregón y Fabiana González, ambos declarados culpables por encubrimiento. (NA)