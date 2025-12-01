Encontraron en baldíos dos motos denunciadas como robadas

La Policía de Punta Alta informó que durante el fin de semana encontraron en baldíos dos motos que habían sido denunciadas como robadas.

El sábado hallaron una Zanella ZB 110cc roja, abandonada en un sector del barrio ATE VI. Había sido sustraída de la vereda de una casa en el barrio Albatros Vº.

En tanto, el domingo pasado el mediodía apareció en un descampado de 7 de Marzo a l 1.000 una Zanella ZB 110cc gris, sustraída en Rodríguez Peña al 900 la madrugada anterior.

Según informaron desde la Comisaría local, se iniciaron actuaciones por hurtos de motovehículos y continúan con las tareas investigativas para dar con los autores de ambos hechos.