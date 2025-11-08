Senior de la Liga: el 1 se definirá en la última fecha de la fase regular

Paridad. La Armonía y Comercial empataron 1 a 1. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Liniers venció al puntero Villa Mitre 2 a 0 y lo privó de asegurarse el 1 de cara a los playoffs, tras jugarse la anteúltima fecha del certamen Clausura "Jorge Dambolena" del fútbol Senior de la Liga del Sur.

Claro que el tricolor --pese a la derrota-- depende de sí mismo en la jornada de cierra para quedarse con la ventaja y un partido extra en caso de un resbalón en los cruces.

Tiro Federal --que superó a San Francisco 3 a 1-- y Libertad --que venció a Sporting 3 a 0-- todavía tienen chances de arrebatarle el primer lugar a Villa Mitre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Resultados de 12ª fecha:

--Atético Monte Hermoso 3 (Damián Graf --2-- y Fernando Castro), Bella Vista 1 (Fernando Priore).

--Liniers 2 (Julio Acosta y Javier Muñoz), Villa Mitre 0.

--La Armonía 1 (Cristian Negrín), Puerto Comercial 1 (Sebastián Aristi).



--Tiro Federal 3 (Guido Leobono, Edgardo Pucci y Lisandro Silva), San Francisco 1 (Juan Ignacio Nielsen).

--Huracán 3 (Omar Rivas --2-- y César Panduro), Pacífico BB 2 (Ramón López y Hernán Sagripandi).

--Sansinena 4 (Emiliano Jofré --2--, Bruno Paolella y Mariano Martínez), Pacífico de Cabildo 1 (Santiago Martín).

--Libertad 3 (Mariano Orsi ---2-- y Darío Dieser), Sporting 0.

La tabla

Lo que viene

--Lunes: Villa Mitre--Atético Monte Hermoso (20hs) y Tiro-Comercial (21.30).

--Martes: Libertad-Huracán (20hs) y Pacífico BB - Pacífico de Cabildo (21.30).

--Miércoles: Sansinena-Bella Vista (20hs) y La Armonía-Sporting (21.30).

--Jueves: Liniers-San Francisco (21.45).

Los artilleros