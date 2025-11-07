Bahía Blanca | Viernes, 07 de noviembre

Milei visitará hoy la tumba del "rebe de Lubavitch" para agradecer su triunfo electoral

El presidente asistirá al Council of the Americas y volará a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz Pereira.

El presidente Javier Milei tendrá este viernes una agenda tan diversa como cargada, que entrelaza compromisos económicos, un gesto espiritual y un viaje internacional para asistir a la asunción presidencial en Bolivia.

A las 12, el mandatario participará del conversatorio Nuevas oportunidades de inversión en Argentina, organizado por el Council of the Americas, donde expondrá ante empresarios y representantes del sector financiero sobre las perspectivas del país en materia económica y de negocios.

Aunque no figura en la agenda oficial, Milei dedicará parte del día a una visita privada al "Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch. Se trata de un lugar sagrado para el judaísmo jasídico y un sitio al que el presidente acude habitualmente. En esta ocasión, fuentes cercanas aseguran que lo hará para agradecer por su triunfo electoral del pasado 26 de octubre.

Por la tarde, a las 19, partirá en un vuelo especial rumbo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, acompañado por parte de su comitiva presidencial.

Viaje a Bolivia

La delegación argentina arribará a Bolivia en las primeras horas del sábado, cerca de las 3 de la mañana, para asistir a la asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente del Estado Plurinacional.

La agenda oficial del día comenzará a las 9:30, cuando Milei tome un vuelo hacia la ciudad de El Alto. A las 11, participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y, posteriormente, del saludo protocolar al flamante mandatario boliviano.

El cronograma continuará a las 13, con la ceremonia de entrega del Bastón de mando a Paz Pereira. Finalmente, a las 14, Milei emprenderá el vuelo de regreso a la Argentina, con arribo estimado a Buenos Aires a las 17:35. (NA)

