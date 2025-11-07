Milei visitará hoy la tumba del "rebe de Lubavitch" para agradecer su triunfo electoral

El presidente Javier Milei tendrá este viernes una agenda tan diversa como cargada, que entrelaza compromisos económicos, un gesto espiritual y un viaje internacional para asistir a la asunción presidencial en Bolivia.

A las 12, el mandatario participará del conversatorio Nuevas oportunidades de inversión en Argentina, organizado por el Council of the Americas, donde expondrá ante empresarios y representantes del sector financiero sobre las perspectivas del país en materia económica y de negocios.

Aunque no figura en la agenda oficial, Milei dedicará parte del día a una visita privada al "Ohel", la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch. Se trata de un lugar sagrado para el judaísmo jasídico y un sitio al que el presidente acude habitualmente. En esta ocasión, fuentes cercanas aseguran que lo hará para agradecer por su triunfo electoral del pasado 26 de octubre.

Por la tarde, a las 19, partirá en un vuelo especial rumbo a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, acompañado por parte de su comitiva presidencial.

Viaje a Bolivia

La delegación argentina arribará a Bolivia en las primeras horas del sábado, cerca de las 3 de la mañana, para asistir a la asunción de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente del Estado Plurinacional.

La agenda oficial del día comenzará a las 9:30, cuando Milei tome un vuelo hacia la ciudad de El Alto. A las 11, participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y, posteriormente, del saludo protocolar al flamante mandatario boliviano.

El cronograma continuará a las 13, con la ceremonia de entrega del Bastón de mando a Paz Pereira. Finalmente, a las 14, Milei emprenderá el vuelo de regreso a la Argentina, con arribo estimado a Buenos Aires a las 17:35. (NA)