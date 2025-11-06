"Dejaré todo": Bullrich asume como presidenta del bloque de Libertad Avanza en el Senado
La todavía ministra de Seguridad lo anuncio por las redes y agradeció a los hermanos Milei por su designación como jefa de la bancada oficialista
Patricia Bullrich será jefa del bloque de Senadores de la Libertad Avanza, según confirmó la propia ministra de Seguridad, quien agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
"Muchas gracias al Presidente @JMilei y a la presidenta del partido, @KarinaMileiOk, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita", agregó Bullrich. (NA)
Noticia en desarrollo