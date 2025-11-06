Santilli y Adorni recibirán a cinco gobernadores para empezar las negociaciones del Presupuesto 2026

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá la semana próxima en la Casa Rosada a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut); Raúl Jalil (Catamarca); Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta). como parte de los encuentros que mantendrá con distintos mandatarios provinciales para buscar acuerdos sobre el Presupuesto 2026.

"Son todas reuniones bilaterales, para las cuales Santilli invitó a (el jefe de Gabinete) Manuel Adorni a que se sume, así que con esa lógica comenzamos", detallaron voceros gubernamentales.

El sucesor de Guillermo Francos, que aún no asumió formalmente, había dicho que su primera tarea en el cargo sería “ir a ver a los gobernadores” para alcanzar consensos necesarios sobre “las reformas que necesita el país”.

De hecho, fuentes de Casa Rosada dejaron trascender en los últimos días que ya mantuvo contactos informales con algunos gobernadores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El dirigente originario del PRO no había participado de la reciente cumbre del presidente Javier Milei con 20 de los 24 gobernadores tras el rotundo triunfo electoral de La Libertad Avanza en las legislativas, ya que había sido organizada por los entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y ministro del Interior, Lisandro Catalán, ya afuera de esos cargos.

En aquel encuentro, el mandatario habló con los gobernadores de las reformas de segunda generación que buscará impulsar en el Congreso, entre ellos las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

Ahora, Santilli se pondrá al frente de las tratativas con los mandatarios provinciales, que influyen en un número clave de diputados y senadores nacionales.

Por su parte, los gobernadores tiene varios reclamos hacia la Rosada, que encabezan los giros de fondos por coparticipación y las obras de infraestructura.

El designado titular de la cartera política aún no renunció a su banca y se desconoce si lo hará antes del 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio legislativo. (NA)